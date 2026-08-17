Short Flow tissé Nike Club pour homme

24/7 beste Shorts ever
antonmichael497174983
24/7! Ich liebe diese Hose, das denke ich die beste Shorts die ich mir jemals gekauft habe. Bequem cool lässig alles aus.
Dans un style sportswear qui va avec tout, ce short tissé assure un confort absolu pour tous les jours. La coupe tombe au-dessus du genou. Elle est décontractée au niveau du bassin et des cuisses pour ne pas te gêner, surtout par temps chaud. La doublure en mesh t'aide à rester au frais, dans un confort parfait pour la ville. Associe-le à un t-shirt et à tes sneakers Nike préférées pour un look plein de style.
Nike Club
Dans un style sportswear qui va avec tout, ce short tissé assure un confort absolu pour tous les jours. La coupe tombe au-dessus du genou. Elle est décontractée au niveau du bassin et des cuisses pour ne pas te gêner, surtout par temps chaud. La doublure en mesh t'aide à rester au frais, dans un confort parfait pour la ville. Associe-le à un t-shirt et à tes sneakers Nike préférées pour un look plein de style.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.8 étoiles
24/7 beste Shorts ever
antonmichael497174983
24/7! Ich liebe diese Hose, das denke ich die beste Shorts die ich mir jemals gekauft habe. Bequem cool lässig alles aus.
All around shorts
Terry
[This review was collected as part of a promotion.] Love these shorts for outside eork snd days by the pool
Produit reçu gratuitement, ou évalué dans le cadre d'un tirage au sort/concours ou en échange d'une réduction.
#productsprovidedbynike
Very comfortable and look great
Josue93
[This review was collected as part of a promotion.] These shorts are super comfortable they look amazing I have them in several colors and are great for these hot summer days
Produit reçu gratuitement, ou évalué dans le cadre d'un tirage au sort/concours ou en échange d'une réduction.
#productsprovidedbynike
Nike Club
Trouve des articles parfaitement assortis à ton style.