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Bien noté
Short Flow tissé Nike Club pour homme - Pink Foam/Blanc

Nike Club

Short Flow tissé pour homme

39,99 €
Pink Foam/Blanc
Noir/Blanc
Fir/Blanc
Obsidian/Blanc
Parachute Beige/Blanc
Court Blue/Blanc
Photon Dust/Blanc
Safety Orange/Blanc
Light Magenta/Midnight Navy
Hydrogen Blue/Blanc
Old Royal/Blanc
Football Blue/Blanc
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Dans un style sportswear qui va avec tout, ce short tissé assure un confort absolu pour tous les jours. La coupe tombe au-dessus du genou. Elle est décontractée au niveau du bassin et des cuisses pour ne pas te gêner, surtout par temps chaud. La doublure en mesh t'aide à rester au frais, dans un confort parfait pour la ville. Associe-le à un t-shirt et à tes sneakers Nike préférées pour un look plein de style.


  • Couleur affichée : Pink Foam/Blanc
  • Article : FN3307-663

Nike Club

39,99 €

Dans un style sportswear qui va avec tout, ce short tissé assure un confort absolu pour tous les jours. La coupe tombe au-dessus du genou. Elle est décontractée au niveau du bassin et des cuisses pour ne pas te gêner, surtout par temps chaud. La doublure en mesh t'aide à rester au frais, dans un confort parfait pour la ville. Associe-le à un t-shirt et à tes sneakers Nike préférées pour un look plein de style.

Avantages

  • Tissu tissé léger pour une sensation de douceur et un look impeccable.
  • Doublure en mesh respirant pour laisser l'air circuler et assurer confort et fraîcheur.
  • Coupe décontractée tombant au-dessus du genou pour donner un peu d'espace au niveau du bassin et des cuisses.
  • Taille élastique douce avec cordon de serrage extérieur pour une tenue sûre et confortable.

Détails du produit

  • Longueur d'entrejambe de 15 cm
  • Poches
  • Poche arrière avec une fermeture de type scratch
  • Logo Nike Futura brodé sur la cuisse gauche
  • Aérations latérales
  • 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Pink Foam/Blanc
  • Article : FN3307-663

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 185 cm
    • Le modèle grandes tailles et tailles longues porte une taille 3XL et mesure 191 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
    • Taille grand : on te conseille de commander une taille en dessous
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (482)

4.8 étoiles

  • 24/7 beste Shorts ever

    antonmichael497174983

    24/7! Ich liebe diese Hose, das denke ich die beste Shorts die ich mir jemals gekauft habe. Bequem cool lässig alles aus.

  • All around shorts

    Terry

    [This review was collected as part of a promotion.] Love these shorts for outside eork snd days by the pool

    Produit reçu gratuitement, ou évalué dans le cadre d'un tirage au sort/concours ou en échange d'une réduction.
    #productsprovidedbynike

  • Very comfortable and look great

    Josue93

    [This review was collected as part of a promotion.] These shorts are super comfortable they look amazing I have them in several colors and are great for these hot summer days

    Produit reçu gratuitement, ou évalué dans le cadre d'un tirage au sort/concours ou en échange d'une réduction.
    #productsprovidedbynike

Short Flow tissé Nike Club pour homme

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