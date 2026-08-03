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Short en molleton Alumni Nike Club pour homme - Noir/Noir/Blanc

Nike Club

Short en molleton Alumni pour homme

44,99 €
Noir/Noir/Blanc
Sail/Sail/Noir
Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Blanc
Obsidian/Obsidian/Blanc
Pink Foam/Pink Foam/Blanc
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Conçu avec tout le confort Nike Club, ce short en molleton Alumni présente une coupe décontractée au niveau des hanches et des cuisses.


  • Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
  • Article : FQ4950-010

Nike Club

44,99 €

Conçu avec tout le confort Nike Club, ce short en molleton Alumni présente une coupe décontractée au niveau des hanches et des cuisses.

Avantages

  • Tissu en molleton d'épaisseur moyenne (avec des boucles non brossées à l'intérieur) pour plus de structure, de respirabilité et de douceur. Parfait pour faire du sport ou pour chiller sur le canapé.
  • Poche arrière pour ranger tes petits objets en toute sécurité.

Détails du produit

  • Poches
  • Taille élastique à cordon de serrage externe rond
  • 58 % coton / 23 % rayonne / 19 % polyester. Poche avant : 100 % coton ; taille : 49 % rayonne / 47 % coton / 4 % élasthanne.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
  • Article : FQ4950-010

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 178 cm
    • Le modèle grandes tailles et tailles longues porte une taille 3XL et mesure 196 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (58)

4.3 étoiles

  • sebastienpons@hotmail.fr

    Basic à avoir dans ses tenues.

  • Alessio964280210

    perfetti, molto comodi, li consiglio molto.

  • Un rosa sbiadito

    DanielaV366644012

    Sembrava carino il colore visto in foto, ma indossato e visto dal vivo non mi è piaciuto granché, troppo chiaro e senza identità. Inoltre la vestibilità mi sembra più ampia degli altri pantaloncini già in mio possesso dello stesso tipo.

Short en molleton Alumni Nike Club pour homme

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