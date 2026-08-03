Short en molleton Alumni Nike Club pour homme

sebastienpons@hotmail.fr
Basic à avoir dans ses tenues.
Conçu avec tout le confort Nike Club, ce short en molleton Alumni présente une coupe décontractée au niveau des hanches et des cuisses.
Nike Club
Conçu avec tout le confort Nike Club, ce short en molleton Alumni présente une coupe décontractée au niveau des hanches et des cuisses.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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4.3 étoiles
sebastienpons@hotmail.fr
Basic à avoir dans ses tenues.
Alessio964280210
perfetti, molto comodi, li consiglio molto.
Un rosa sbiadito
DanielaV366644012
Sembrava carino il colore visto in foto, ma indossato e visto dal vivo non mi è piaciuto granché, troppo chiaro e senza identità. Inoltre la vestibilità mi sembra più ampia degli altri pantaloncini già in mio possesso dello stesso tipo.
Nike Club
Trouve des articles parfaitement assortis à ton style.
Mets un peu de sport dans ton look de la saison.