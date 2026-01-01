Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT ADV Nike AeroSwift 8 cm pour femme

Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme
Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.
Conçu pour arracher la victoire, ce short t'aide à rester au sec pour plus de confort lorsque tu franchis la ligne d'arrivée. Anti-transpirant et respirant, ce short est rehaussé d'un imprimé inspiré de l'éclat éblouissant d'un trophée en diamant.
- Couleur affichée : Off White/Blanc/Noir
- Article : IF1425-101
Nike AeroSwift
Conçu pour arracher la victoire, ce short t'aide à rester au sec pour plus de confort lorsque tu franchis la ligne d'arrivée. Anti-transpirant et respirant, ce short est rehaussé d'un imprimé inspiré de l'éclat éblouissant d'un trophée en diamant.
Avantages
- Nike Dri-FIT ADV améliore notre technologie anti-transpirante avec une aération avancée et des zones de respirabilité. Tu restes au sec et à l'aise.
- Une poche arrière à zip peut accueillir la plupart des téléphones, et les poches latérales permettent de ranger des gels ou de petits objets.
- Tissu tissé léger avec des zones perforées pour améliorer la respirabilité.
- La taille élastique en mesh avec cordon de serrage intérieur assure un maintien ajusté.
- Les fentes revisitées sur l'ourlet sont bien couvrantes et t'offrent une liberté de mouvement totale à chaque foulée.
Détails du produit
- Logos Swoosh
- Corps : 100 % polyester. Taille : 89 % polyester / 11 % élasthanne. Slip : 86 % polyester / 14 % élasthanne.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Off White/Blanc/Noir
- Article : IF1425-101
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
- En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
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