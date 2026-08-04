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Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT ADV Nike AeroSwift 8 cm pour femme - Sapphire/Hot Lava

Matériaux recyclés

Nike AeroSwift

Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme

30 % de réduction
Sapphire/Hot Lava
Team Red/Noir
Illusion Green/Noir
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Retrait gratuit
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Fais mordre la poussière à ta concurrence. Conçu pour la vitesse, ce short AeroSwift léger est confectionné dans un tissu aéré et anti-transpirant et équipé de zones de respirabilité. Les fentes revisitées sur l'ourlet sont bien couvrantes et t'offrent une liberté de mouvement totale à chaque foulée.


  • Couleur affichée : Sapphire/Hot Lava
  • Article : IF3653-570

Nike AeroSwift

30 % de réduction

Fais mordre la poussière à ta concurrence. Conçu pour la vitesse, ce short AeroSwift léger est confectionné dans un tissu aéré et anti-transpirant et équipé de zones de respirabilité. Les fentes revisitées sur l'ourlet sont bien couvrantes et t'offrent une liberté de mouvement totale à chaque foulée.

Une fraîcheur optimale

Nike Dri-FIT ADV améliore notre technologie anti-transpirante avec une aération avancée et des zones de respirabilité. Tu restes au sec et à l'aise. Les sections perforées et le mesh à la taille ajoutent de la respirabilité.

Des possibilités d'entreposage pour avaler les kilomètres

Deux poches permettent de ranger de petits objets comme des écouteurs ou des sachets de nutrition, tandis que la poche arrière zippée permet de ranger la plupart des téléphones.

Détails du produit

  • Logos et motifs Swoosh
  • Taille élastique avec cordon de serrage intérieur
  • Corps : 100 % polyester. Taille : 89 % polyester / 11 % élasthanne. Slip : 86 % polyester / 14 % élasthanne.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Sapphire/Hot Lava
  • Article : IF3653-570

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille S et mesure 170 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

Avis (1)

5 étoiles

  • Très beau short

    sonia421676219

    Magnifique mais taille petit , j’ai hâte de recevoir la taille au dessus

Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT ADV Nike AeroSwift 8 cm pour femme

Nike AeroSwift

30 % de réduction
Ce produit peut être recyclé. En savoir plus

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