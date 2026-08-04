Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT ADV Nike AeroSwift 8 cm pour femme

Très beau short
sonia421676219
Magnifique mais taille petit , j’ai hâte de recevoir la taille au dessus
Matériaux recyclés
Fais mordre la poussière à ta concurrence. Conçu pour la vitesse, ce short AeroSwift léger est confectionné dans un tissu aéré et anti-transpirant et équipé de zones de respirabilité. Les fentes revisitées sur l'ourlet sont bien couvrantes et t'offrent une liberté de mouvement totale à chaque foulée.
Nike AeroSwift
Fais mordre la poussière à ta concurrence. Conçu pour la vitesse, ce short AeroSwift léger est confectionné dans un tissu aéré et anti-transpirant et équipé de zones de respirabilité. Les fentes revisitées sur l'ourlet sont bien couvrantes et t'offrent une liberté de mouvement totale à chaque foulée.
Nike Dri-FIT ADV améliore notre technologie anti-transpirante avec une aération avancée et des zones de respirabilité. Tu restes au sec et à l'aise. Les sections perforées et le mesh à la taille ajoutent de la respirabilité.
Deux poches permettent de ranger de petits objets comme des écouteurs ou des sachets de nutrition, tandis que la poche arrière zippée permet de ranger la plupart des téléphones.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
5 étoiles
Très beau short
sonia421676219
Magnifique mais taille petit , j’ai hâte de recevoir la taille au dessus
Nike AeroSwift