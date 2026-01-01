Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT ADV Nike AeroSwift 8 cm pour femme

Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme
Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.
Conçu pour des performances au top, ce short AeroSwift léger est confectionné dans un tissu aéré et anti-transpirant. Il intègre des zones de respirabilité. Les fentes revisitées sur l'ourlet sont bien couvrantes et t'offrent une liberté de mouvement totale à chaque foulée.
- Couleur affichée : Noir/Blanc/Blanc
- Article : IF1421-010
Nike AeroSwift
Conçu pour des performances au top, ce short AeroSwift léger est confectionné dans un tissu aéré et anti-transpirant. Il intègre des zones de respirabilité. Les fentes revisitées sur l'ourlet sont bien couvrantes et t'offrent une liberté de mouvement totale à chaque foulée.
Une fraîcheur optimale
Nike Dri-FIT ADV améliore notre technologie anti-transpirante avec une aération avancée et des zones de respirabilité. Tu restes au sec et à l'aise. Les sections perforées et le mesh à la taille ajoutent de la respirabilité.
Des possibilités d'entreposage pour avaler les kilomètres
Deux poches permettent de ranger de petits objets comme des écouteurs ou des sachets de nutrition, tandis que la poche arrière zippée permet de ranger la plupart des téléphones.
Détails du produit
- Logos Swoosh
- Taille élastique avec cordon de serrage intérieur
- Corps : 100 % polyester. Taille : 89 % polyester / 11 % élasthanne. Slip : 86 % polyester / 14 % élasthanne.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Blanc/Blanc
- Article : IF1421-010
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille S et mesure 170 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
- En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
Avis (0)
Avis (0)
Aucun avis
Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit Nike AeroSwift.
Nike AeroSwift