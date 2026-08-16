triangle, start, resume, beginVideo
 
image 1 sur 6
Bien noté
Short de running avec sous-short intégré 5 cm Dri-FIT ADV Nike AeroSwift pour homme - Noir/Summit White

Matériaux recyclés

Nike AeroSwift

Short de running avec sous-short intégré 5 cm Dri-FIT ADV pour homme

79,99 €
Noir/Summit White
Sapphire/Noir
Steam/Noir
Fusion Red/Noir
Sélectionner la tailleGuide des tailles
Retrait gratuit
Option « click and collect » disponible au moment du paiement

Ce produit est fabriqué avec au moins 50 % de fibres de polyester recyclé.

Conçu pour la course, le short AeroSwift 5 cm te prépare au pire pour pouvoir prétendre au meilleur. La matière tissée légère évacue la transpiration à chaque foulée. Le sous-short en maille crée le maintien idéal. Range tes gels, snacks et autres essentiels pour la course dans les quatre poches.


  • Couleur affichée : Noir/Summit White
  • Article : FN3349-010

Nike AeroSwift

79,99 €

Conçu pour la course, le short AeroSwift 5 cm te prépare au pire pour pouvoir prétendre au meilleur. La matière tissée légère évacue la transpiration à chaque foulée. Le sous-short en maille crée le maintien idéal. Range tes gels, snacks et autres essentiels pour la course dans les quatre poches.

Vitesse innovante

La collection AeroSwift représente le nec plus ultra en matière d'équipement de course. Ce vêtement innovant mise tout sur la vitesse. Tu profites d'une protection sans faille pour te concentrer pleinement et donner le meilleur de toi-même. Profilés, légers et tendance, ils t'offrent une liberté de mouvement totale pour battre tous tes records personnels.

Technologie anti-transpirante avancée

La technologie Nike Dri-FIT ADV associe un tissu anti-transpirant à des innovations de pointe pour plus de confort et pour rester au sec.

Conçue pour bouger

Le tissu tissé extensible s'étire dans quatre directions pour bouger en tout confort. Les coutures latérales descendent désormais plus bas sur les côtés pour plus de protection. La taille Flyvent associe un élastique et du mesh pour offrir confort et respirabilité.

L'image parfaite

Les logos Swoosh ont une finition non réfléchissante pour protéger des flashs de photographes pendant la course.

Plus d'avantages

  • Conçu pour la course
  • Longueur : 5 cm
  • Doublure : doublure en maille
  • Composition : tissu tissé léger
  • Rangement : poches ouvertes et poche arrière à zip
  • Taille : élastique avec cordon de serrage

Détails du produit

  • Corps : 88 % polyester / 12 % élasthanne. Élastique : 73 % nylon / 27 % élasthanne. Doublure : 89 % polyester / 11 % élasthanne.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
  • Couleur affichée : Noir/Summit White
  • Article : FN3349-010

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 184 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

Avis (16)

4.4 étoiles

  • Top.

    BodoClaudioC638602358

    Sehr gute Beinfreiheit.Angenehm zu tragen.

  • Perfekte Laufshorts für Wettbewerbe oder Intervall-Training

    MichaelL144938738

    Mir hat die rote Farbe sofort gefallen (ist eine Spur mehr bei Rot als Rosa verglichen mit den Bildern) und ich nutze die AeroSwift Shorts gerne für Wettbewerbe (unter 10km und entsprechender Hitze) und harten Intervall-Einheiten. Verglichen zu den Vorgängern ist der Bund etwas angenehmer und es sitzt eine Spur angenehmer, wer Zweifel hat, sollte trotzdem zur 10cm langen Version oder einer Stride-Short greifen.

  • antonior886291112

    awesome shorts long the fit & showing off my long legs, their super comfortable & the ultimate shorty shorts!!!

Short de running avec sous-short intégré 5 cm Dri-FIT ADV Nike AeroSwift pour homme

Nike AeroSwift

79,99 €
Ce produit peut être recyclé. En savoir plus

Complète ton look

Item 3 of 19

Looks sportifs sur mesure

Trouve des articles parfaitement assortis à ton style.