Short de running avec sous-short intégré 5 cm Dri-FIT ADV Nike AeroSwift pour homme

Top.
BodoClaudioC638602358
Sehr gute Beinfreiheit.Angenehm zu tragen.
Matériaux recyclés
Ce produit est fabriqué avec au moins 50 % de fibres de polyester recyclé.
Conçu pour la course, le short AeroSwift 5 cm te prépare au pire pour pouvoir prétendre au meilleur. La matière tissée légère évacue la transpiration à chaque foulée. Le sous-short en maille crée le maintien idéal. Range tes gels, snacks et autres essentiels pour la course dans les quatre poches.
Nike AeroSwift
Conçu pour la course, le short AeroSwift 5 cm te prépare au pire pour pouvoir prétendre au meilleur. La matière tissée légère évacue la transpiration à chaque foulée. Le sous-short en maille crée le maintien idéal. Range tes gels, snacks et autres essentiels pour la course dans les quatre poches.
La collection AeroSwift représente le nec plus ultra en matière d'équipement de course. Ce vêtement innovant mise tout sur la vitesse. Tu profites d'une protection sans faille pour te concentrer pleinement et donner le meilleur de toi-même. Profilés, légers et tendance, ils t'offrent une liberté de mouvement totale pour battre tous tes records personnels.
La technologie Nike Dri-FIT ADV associe un tissu anti-transpirant à des innovations de pointe pour plus de confort et pour rester au sec.
Le tissu tissé extensible s'étire dans quatre directions pour bouger en tout confort. Les coutures latérales descendent désormais plus bas sur les côtés pour plus de protection. La taille Flyvent associe un élastique et du mesh pour offrir confort et respirabilité.
Les logos Swoosh ont une finition non réfléchissante pour protéger des flashs de photographes pendant la course.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.4 étoiles
Top.
BodoClaudioC638602358
Sehr gute Beinfreiheit.Angenehm zu tragen.
Perfekte Laufshorts für Wettbewerbe oder Intervall-Training
MichaelL144938738
Mir hat die rote Farbe sofort gefallen (ist eine Spur mehr bei Rot als Rosa verglichen mit den Bildern) und ich nutze die AeroSwift Shorts gerne für Wettbewerbe (unter 10km und entsprechender Hitze) und harten Intervall-Einheiten. Verglichen zu den Vorgängern ist der Bund etwas angenehmer und es sitzt eine Spur angenehmer, wer Zweifel hat, sollte trotzdem zur 10cm langen Version oder einer Stride-Short greifen.
antonior886291112
awesome shorts long the fit & showing off my long legs, their super comfortable & the ultimate shorty shorts!!!
Nike AeroSwift
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