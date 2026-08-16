Short de running avec sous-short intégré 5 cm Dri-FIT ADV Nike AeroSwift pour homme

Nike AeroSwift

79,99 €

Conçu pour la course, le short AeroSwift 5 cm te prépare au pire pour pouvoir prétendre au meilleur. La matière tissée légère évacue la transpiration à chaque foulée. Le sous-short en maille crée le maintien idéal. Range tes gels, snacks et autres essentiels pour la course dans les quatre poches.

Vitesse innovante

La collection AeroSwift représente le nec plus ultra en matière d'équipement de course. Ce vêtement innovant mise tout sur la vitesse. Tu profites d'une protection sans faille pour te concentrer pleinement et donner le meilleur de toi-même. Profilés, légers et tendance, ils t'offrent une liberté de mouvement totale pour battre tous tes records personnels.

Technologie anti-transpirante avancée

La technologie Nike Dri-FIT ADV associe un tissu anti-transpirant à des innovations de pointe pour plus de confort et pour rester au sec.

Conçue pour bouger

Le tissu tissé extensible s'étire dans quatre directions pour bouger en tout confort. Les coutures latérales descendent désormais plus bas sur les côtés pour plus de protection. La taille Flyvent associe un élastique et du mesh pour offrir confort et respirabilité.

L'image parfaite

Les logos Swoosh ont une finition non réfléchissante pour protéger des flashs de photographes pendant la course.