Short de running avec sous-short intégré 5 cm Dri-FIT ADV Nike AeroSwift pour homme

Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Short de running avec sous-short intégré 5 cm Dri-FIT ADV pour homme
Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.
Conçu pour la course, le short AeroSwift te prépare au pire pour pouvoir prétendre au meilleur. La matière tissée légère évacue la transpiration et le sous-short en maille crée le maintien idéal. Range tes gels, snacks et autres accessoires essentiels pour la course dans les quatre poches.
- Couleur affichée : Barely Green/Lapis
- Article : IH6937-394
Nike AeroSwift
Conçu pour la course, le short AeroSwift te prépare au pire pour pouvoir prétendre au meilleur. La matière tissée légère évacue la transpiration et le sous-short en maille crée le maintien idéal. Range tes gels, snacks et autres accessoires essentiels pour la course dans les quatre poches.
Technologie anti-transpirante avancée
Nike Dri-FIT ADV améliore notre technologie anti-transpirante avec une aération avancée et des zones de respirabilité. Tu restes au sec et à l'aise.
Conçu pour bouger
Le tissu tissé extensible s'étire dans quatre directions pour bouger en tout confort. Les coutures latérales descendent désormais plus bas sur les côtés pour plus de protection. La taille Flyvent associe un élastique et du mesh pour offrir confort et respirabilité.
Conçu pour la vitesse
La collection AeroSwift de Nike représente le nec plus ultra en matière d'équipement de course. Ce vêtement mise tout sur la vitesse. Tu profites d'une protection sans faille pour te concentrer pleinement et donner le meilleur de toi-même.
Détails du produit
- Corps : 88 % polyester, 12 % élasthanne. Élastique : 73 % nylon / 27 % élasthanne. Doublure : 89 % polyester / 11 % élasthanne
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Barely Green/Lapis
- Article : IH6937-394
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 179 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
- En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
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