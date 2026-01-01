Short de basket Dri-FIT Nike Crossover pour ado

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Matériaux recyclés
Nike Crossover
Short de basket Dri-FIT pour ado
24,99 €
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Retrait gratuit
Le mesh respirant de ce short de basket léger et notre technologie Dri-FIT anti-transpirante t'apportent fraîcheur et confort sur le terrain.
- Couleur affichée : Midnight Navy/Blanc
- Article : IO3380-410
Nike Crossover
24,99 €
Le mesh respirant de ce short de basket léger et notre technologie Dri-FIT anti-transpirante t'apportent fraîcheur et confort sur le terrain.
Avantages
- La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
- Taille élastique avec cordon de serrage pour l'ajuster comme tu veux.
Détails du produit
- Swoosh brodé
- 100 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Midnight Navy/Blanc
- Article : IO3380-410
Taille et coupe
- Le modèle (femme) porte une taille M et mesure 154 cm
- Le mannequin (homme) porte une taille M et mesure 127 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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