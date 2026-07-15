Short de basket Dri-FIT 10 cm A'ja Wilson pour femme

MilicaB375034733
Very comfortable shorts! Wearing them over summer and they are supper comfy and breathable. Recommend!
Matériaux recyclés
Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Donne le meilleur de toi-même avec un confort sans compromis. Anti-transpirant et respirant, ce short en maille doublée a un ourlet incurvé et une coupe ample pour faire des coupes rapides sur le terrain comme A'ja.
A’ja Wilson
Donne le meilleur de toi-même avec un confort sans compromis. Anti-transpirant et respirant, ce short en maille doublée a un ourlet incurvé et une coupe ample pour faire des coupes rapides sur le terrain comme A'ja.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
5 étoiles
MilicaB375034733
Very comfortable shorts! Wearing them over summer and they are supper comfy and breathable. Recommend!
A’ja Wilson