triangle, start, resume, beginVideo
 
image 1 sur 6
Short de basket Dri-FIT 10 cm A'ja Wilson pour femme - Noir/Blanc

Matériaux recyclés

A’ja Wilson

Short de basket Dri-FIT 10 cm pour femme

54,99 €
Noir/Blanc
Hyper Pink/Noir
Sélectionner la tailleGuide des tailles
Retrait gratuit
Option « click and collect » disponible au moment du paiement

Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.

Donne le meilleur de toi-même avec un confort sans compromis. Anti-transpirant et respirant, ce short en maille doublée a un ourlet incurvé et une coupe ample pour faire des coupes rapides sur le terrain comme A'ja.


  • Couleur affichée : Noir/Blanc
  • Article : II4213-010

A’ja Wilson

54,99 €

Donne le meilleur de toi-même avec un confort sans compromis. Anti-transpirant et respirant, ce short en maille doublée a un ourlet incurvé et une coupe ample pour faire des coupes rapides sur le terrain comme A'ja.

Avantages

  • Le logo d'A'ja, inspiré de l'étoile qu'elle inclue toujours dans sa signature, est percutant et original, tout comme l'énergie qu'elle apporte sur le terrain.
  • La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
  • Replie la taille pour dévoiler l'élastique en jacquard griffé.

Détails du produit

  • Logo A'ja Wilson
  • Swoosh
  • Poches
  • Corps / doublure / intérieur des poches : 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Blanc
  • Article : II4213-010

Taille et coupe

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

Avis (1)

5 étoiles

  • MilicaB375034733

    Very comfortable shorts! Wearing them over summer and they are supper comfy and breathable. Recommend!

Short de basket Dri-FIT 10 cm A'ja Wilson pour femme

A’ja Wilson

54,99 €
Ce produit peut être recyclé. En savoir plus

Complète ton look