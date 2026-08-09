Sandale ACG Air Deschutz+

Super bequeme Sandalen
Stefan_Kohl1988
Ich trage 42 in den Airforce Air. 42,5 passt genau richtig. Sind super bequem. Treppen laufen kein Problem.
Des promenades en ville aux trails au cœur des canyons en passant par les longues balades sur la plage, la Nike ACG Air Deschutz+ est conçue pour t'emmener partout. Son look culte des années 90 est associé à un design robuste pour l'extérieur. Elle est fabriquée avec des matières qui sèchent rapidement et intègre un amorti confortable. Enfile-les et laisse les éléments de la nature influencer ton esprit.
ACG Air Deschutz+
PLUS QU'UNE SIMPLE SANDALE.
Des promenades en ville aux trails au cœur des canyons en passant par les longues balades sur la plage, la Nike ACG Air Deschutz+ est conçue pour t'emmener partout. Son look culte des années 90 est associé à un design robuste pour l'extérieur. Elle est fabriquée avec des matières qui sèchent rapidement et intègre un amorti confortable. Enfile-les et laisse les éléments de la nature influencer ton esprit.
Ce produit a été conçu et testé en Oregon, aux États-Unis. Les vastes étendues sauvages et le climat variable de l'État ont servi d'inspiration pour le look et les performances de cette sandale.
L'unité Nike Air au talon offre un amorti optimal pour les terrains humides et rocailleux.
Que tu sautes dans des ruisseaux ou par-dessus des rochers, les matières à séchage rapide de l'empeigne et la semelle extérieure en caoutchouc ultra-adhérent te suivent dans toutes tes sorties en plein air. Les straps à scratch te permettent d'ajuster rapidement le maintien en fonction des aventures de la journée.
Prépare-toi à partir à la conquête du paysage urbain ou à la découverte de nouveaux territoires : Nike All Conditions Gear te permet d'affronter les éléments sans renoncer au style. Cette collection comporte des articles intégrant des tissus imperméables et résistants au vent ainsi que des technologies respirantes pour t'offrir une protection incomparable. La conception à la pointe du design assure un rangement pratique et un style hautement personnalisable.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.7 étoiles
Super bequeme Sandalen
Stefan_Kohl1988
Ich trage 42 in den Airforce Air. 42,5 passt genau richtig. Sind super bequem. Treppen laufen kein Problem.
Balázs107341634
Nagyon eltalálta a nike a szandált, többféle terepen közlekedem, eddig kiválóan teljesített. Könnyen kezelhető, tisztítása egyszerű. Nekem alapból a 46-os méret kell, de ebből egy számmal kisebbet rendeltem, ennek ellenére kiváló és jól illeszkedik a bokához és tartja!
Mal taillé
laurentt499682455
La Senda est mal taillée, on perd environ 1 cm au niveau du talon qui n’est pas réglable
ACG Air Deschutz+