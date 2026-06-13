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Sac de sport perforé Jordan (40 L) - Noir

Jordan

Sac de sport perforé (40 L)

159,99 €

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Transporte tes affaires comme un pro tout en upgradant ton look avec ce sac de sport élégant, fabriqué en similicuir renforcé pour plus de résistance et doté d'un logo brodé. Le compartiment principal est suffisamment spacieux pour y ranger ton équipement de sport, tes affaires du quotidien ou tout ce dont tu as besoin pour une nuit chez des potes. Une poche intérieure te permet de ranger en toute sécurité les petits objets auxquels tu veux accéder rapidement. Et la bandoulière réglable est amovible pour porter le sac comme tu veux.


  • Couleur affichée : Noir
  • Article : IV0367-010

Jordan

159,99 €

Transporte tes affaires comme un pro tout en upgradant ton look avec ce sac de sport élégant, fabriqué en similicuir renforcé pour plus de résistance et doté d'un logo brodé. Le compartiment principal est suffisamment spacieux pour y ranger ton équipement de sport, tes affaires du quotidien ou tout ce dont tu as besoin pour une nuit chez des potes. Une poche intérieure te permet de ranger en toute sécurité les petits objets auxquels tu veux accéder rapidement. Et la bandoulière réglable est amovible pour porter le sac comme tu veux.

Détails du produit

  • 30 cm (H) x 55 cm (L) x 24 cm (P) ; poignée : 18 cm Longueur de la bandoulière : 130 cm (maximum), 81 cm (minimum)
  • Corps principal/poignées : 100 % polyuréthane. Doublure/Bandoulière : 100 % polyester
  • Nettoyage ciblé
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir
  • Article : IV0367-010

Avis (1)

4 étoiles

  • Nice bag, not complete

    Wailam

    Nice bag. Unfortunately the Jumpman basketball keychain wasn't attached on mines. A little disappointing, the details matter.

Sac de sport perforé Jordan (40 L)

Jordan

159,99 €
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