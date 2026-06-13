Sac de sport perforé Jordan (40 L)

Transporte tes affaires comme un pro tout en upgradant ton look avec ce sac de sport élégant, fabriqué en similicuir renforcé pour plus de résistance et doté d'un logo brodé. Le compartiment principal est suffisamment spacieux pour y ranger ton équipement de sport, tes affaires du quotidien ou tout ce dont tu as besoin pour une nuit chez des potes. Une poche intérieure te permet de ranger en toute sécurité les petits objets auxquels tu veux accéder rapidement. Et la bandoulière réglable est amovible pour porter le sac comme tu veux.

Couleur affichée : Noir

Article : IV0367-010