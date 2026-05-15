 
image 1 sur 10
Sac de sport Nike Brasilia (petite taille, 41 L) - Chalk/Noir/Blanc

Matériaux recyclés

Nike Brasilia

Sac de sport (petite taille, 41 L)

42,99 €
TAILLE UNIQUE
Retrait gratuit
Option « click and collect » disponible au moment du paiement

Ce sac de sport sera le MVP de ta prochaine séance à la salle. Pas seulement pour son compartiment latéral aéré pour les chaussures ou les autres articles malodorants, mais aussi pour son compartiment principal spacieux et ses poches de rangement à zip sur le devant et à l'intérieur.


  • Couleur affichée : Chalk/Noir/Blanc
  • Article : IH7970-103

Nike Brasilia

42,99 €

Ce sac de sport sera le MVP de ta prochaine séance à la salle. Pas seulement pour son compartiment latéral aéré pour les chaussures ou les autres articles malodorants, mais aussi pour son compartiment principal spacieux et ses poches de rangement à zip sur le devant et à l'intérieur.

Avantages

  • Aussi costaud que tes entraînements, le fond enduit résiste aux chocs, aux éraflures et aux liquides renversés.
  • Bandoulière réglable et doubles poignées pour avoir le choix entre plusieurs options de transport confortables.
  • Poches latérales pour ranger une bouteille d'eau ou d'autres petits objets.

Détails du produit

  • 51 cm (H) x 28 cm (l) x 28 cm (P)
  • Corps / Doublure : 100 % polyester
  • Nettoyage ciblé
  • Importé
  • Couleur affichée : Chalk/Noir/Blanc
  • Article : IH7970-103

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1)

5 étoiles

  • Super sac

    LamyaeB910293386

    Très beau sac comme dans la description

Sac de sport Nike Brasilia (petite taille, 41 L)

Nike Brasilia

42,99 €
Ce produit peut être recyclé. En savoir plus

Complète ton look

Item 3 of 17