Sac de sport Nike Brasilia (petite taille, 41 L)

Super sac
LamyaeB910293386
Très beau sac comme dans la description
Matériaux recyclés
Ce sac de sport sera le MVP de ta prochaine séance à la salle. Pas seulement pour son compartiment latéral aéré pour les chaussures ou les autres articles malodorants, mais aussi pour son compartiment principal spacieux et ses poches de rangement à zip sur le devant et à l'intérieur.
Nike Brasilia
Ce sac de sport sera le MVP de ta prochaine séance à la salle. Pas seulement pour son compartiment latéral aéré pour les chaussures ou les autres articles malodorants, mais aussi pour son compartiment principal spacieux et ses poches de rangement à zip sur le devant et à l'intérieur.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
5 étoiles
Super sac
LamyaeB910293386
Très beau sac comme dans la description
Nike Brasilia