Sac de sport de training Nike Brasilia (taille moyenne, 60 L)

Matériaux recyclés
Nike Brasilia
Sac de sport de training (taille moyenne, 60 L)
Pars à la salle avec tout ton équipement. Le compartiment principal de ce sac de sport pourra accueillir tout ce dont tu as besoin pour t'entraîner. La poche avant te permet de garder tes objets indispensables comme ton téléphone, ton portefeuille ou tes clés à portée de main. Le fond enduit protège tes affaires des éraflures, des éclaboussures et des chocs.
- Couleur affichée : Chalk/Noir/Blanc
- Article : IH7849-103
Nike Brasilia
Pars à la salle avec tout ton équipement. Le compartiment principal de ce sac de sport pourra accueillir tout ce dont tu as besoin pour t'entraîner. La poche avant te permet de garder tes objets indispensables comme ton téléphone, ton portefeuille ou tes clés à portée de main. Le fond enduit protège tes affaires des éraflures, des éclaboussures et des chocs.
Avantages
- Bandoulière réglable et doubles poignées pour avoir le choix entre plusieurs options de transport confortables.
- Fond enduit permettant de protéger tes affaires des coups, des éraflures et des projections de liquides.
- Poches latérales à zip pour garder tes petits objets à portée de main.
Détails du produit
- 63 cm (H) x 30 cm (l) x 30 cm (P)
- 100 % polyester
- Nettoyage ciblé
- Importé
- Couleur affichée : Chalk/Noir/Blanc
- Article : IH7849-103
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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