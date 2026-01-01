 
image 1 sur 5
Sac de football Nike Academy (18 L) - Noir/Noir/Blanc

Nike Academy

Sac de football (18 L)

22,99 €
TAILLE UNIQUE
Ce produit est exclu des promotions et réductions du site.
Retrait gratuit
Option « click and collect » disponible au moment du paiement

Léger et simple, le sac de gym Nike Academy permet de ranger et de transporter rapidement l'équipement dont tu as besoin pour t'entraîner, jouer et profiter au mieux de ta journée.


  • Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
  • Article : IO0924-010

Nike Academy

22,99 €

Léger et simple, le sac de gym Nike Academy permet de ranger et de transporter rapidement l'équipement dont tu as besoin pour t'entraîner, jouer et profiter au mieux de ta journée.

Avantages

  • Petite poche à zip pour accéder rapidement à tes petits essentiels.
  • Le fond enduit revisité offre une protection contre les intempéries et une résistance accrue.

Détails du produit

  • 51 cm (H) x 36 cm (l) x 5 cm (P)
  • 100 % polyester
  • Nettoyage ciblé
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
  • Article : IO0924-010

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (0)

Aucun avis

Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit Nike Academy.

    Sac de football Nike Academy (18 L)

    Nike Academy

    22,99 €
    Ce produit peut être recyclé. En savoir plus

    Complète ton look

    Item 3 of 19