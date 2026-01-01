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Sac banane à imprimé floral Nike Aura (2 L) - Noir/Noir/Gunmetal

Matériaux recyclés

Nike Aura

Sac banane à imprimé floral (2 L)

39,99 €
Noir/Noir/Gunmetal
Pink Smoke/Pink Smoke/ROSE GOLD BRL
TAILLE UNIQUE
Retrait gratuit
Option « click and collect » disponible au moment du paiement

Oui, tu as besoin d'un autre sac banane Aura. Ce modèle combine un imprimé floral subtil avec d'élégants détails métallisés. Clés, cartes, téléphone ? Pas de problème. Ils rentrent tous dans le compartiment principal. La poche arrière à zip et les poches intérieures permettent d'organiser tes affaires en un clin d'œil.


  • Couleur affichée : Noir/Noir/Gunmetal
  • Article : IQ1270-010

Nike Aura

39,99 €

Oui, tu as besoin d'un autre sac banane Aura. Ce modèle combine un imprimé floral subtil avec d'élégants détails métallisés. Clés, cartes, téléphone ? Pas de problème. Ils rentrent tous dans le compartiment principal. La poche arrière à zip et les poches intérieures permettent d'organiser tes affaires en un clin d'œil.

Détails du produit

  • 18 cm (L) x 8 cm (l) x 13 cm (H)
  • Attache réglable
  • Corps : 100 % nylon. Doublure : 100 % polyester
  • Nettoyage ciblé
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Noir/Gunmetal
  • Article : IQ1270-010

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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