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Sac avec cordon de serrage Nike Brasilia (18 L) - Noir/Noir/Blanc

Matériaux recyclés

Nike Brasilia

Sac avec cordon de serrage (18 L)

19,99 €
Noir/Noir/Blanc
Light Bone/Noir/Noir
Indigo Storm/Noir/Reflect Silver
TAILLE UNIQUE
Retrait gratuit
Option « click and collect » disponible au moment du paiement

Voici un sac parfait pour tout emporter. L'ouverture sur le dessus permet d'y glisser tes affaires les plus volumineuses. Et avec la poche à zip sur le devant, tu gardes tout à portée de main. Fais ton sac et pars à l'aventure.


  • Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
  • Article : IB4409-010

Nike Brasilia

19,99 €

Voici un sac parfait pour tout emporter. L'ouverture sur le dessus permet d'y glisser tes affaires les plus volumineuses. Et avec la poche à zip sur le devant, tu gardes tout à portée de main. Fais ton sac et pars à l'aventure.

Avantages

  • Bandoulières faisant office de cordon de serrage pour fermer l'ouverture sur le dessus.
  • Le dessous du sac renforcé protège efficacement ton équipement des chocs et des éraflures.

Détails du produit

  • 36 cm (H) x 51 cm (l) x 5 cm (P)
  • Corps / doublure : 100 % polyester
  • Nettoyage ciblé
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
  • Article : IB4409-010

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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    Sac avec cordon de serrage Nike Brasilia (18 L)

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