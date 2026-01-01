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Sac à dos Nike Academy (taille moyenne, 24 L) - Midnight Navy/Noir/Blanc

Nike Academy

Sac à dos (taille moyenne, 24 L)

37,99 €
Midnight Navy/Noir/Blanc
Noir/Noir/Blanc
TAILLE UNIQUE
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Résistant, le sac à dos Nike Academy encaisse tous les imprévus du jour de match. Il comporte de nombreux compartiments pour garder ton équipement en sécurité et à portée de main.


  • Couleur affichée : Midnight Navy/Noir/Blanc
  • Article : IO0915-410

Nike Academy

37,99 €

Résistant, le sac à dos Nike Academy encaisse tous les imprévus du jour de match. Il comporte de nombreux compartiments pour garder ton équipement en sécurité et à portée de main.

Avantages

  • Le fond enduit revisité offre une protection contre les intempéries et une résistance accrue.
  • Compartiment pour affaires sèches/humides permettant de protéger et d'organiser ton équipement.
  • Poches latérales pour ranger une bouteille d'eau ou d'autres petits objets.
  • Pochette pouvant accueillir un ordinateur portable de 15 pouces.

Détails du produit

  • 46 cm (H) x 30 cm (l) x 18 cm (P)
  • 100 % polyester
  • Nettoyage ciblé
  • Importé
  • Couleur affichée : Midnight Navy/Noir/Blanc
  • Article : IO0915-410

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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