Sac à dos Nike Academy (taille moyenne, 24 L)

Nike Academy
Sac à dos (taille moyenne, 24 L)
Résistant, le sac à dos Nike Academy encaisse tous les imprévus du jour de match. Il comporte de nombreux compartiments pour garder ton équipement en sécurité et à portée de main.
- Couleur affichée : Midnight Navy/Noir/Blanc
- Article : IO0915-410
Nike Academy
Résistant, le sac à dos Nike Academy encaisse tous les imprévus du jour de match. Il comporte de nombreux compartiments pour garder ton équipement en sécurité et à portée de main.
Avantages
- Le fond enduit revisité offre une protection contre les intempéries et une résistance accrue.
- Compartiment pour affaires sèches/humides permettant de protéger et d'organiser ton équipement.
- Poches latérales pour ranger une bouteille d'eau ou d'autres petits objets.
- Pochette pouvant accueillir un ordinateur portable de 15 pouces.
Détails du produit
- 46 cm (H) x 30 cm (l) x 18 cm (P)
- 100 % polyester
- Nettoyage ciblé
- Importé
- Couleur affichée : Midnight Navy/Noir/Blanc
- Article : IO0915-410
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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