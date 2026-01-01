Sac à dos de football Nike Academy (grande taille, 30 L)

Nike Academy
Sac à dos de football (grande taille, 30 L)
Résistant, le sac à dos Nike Academy encaisse tous les imprévus du jour de match. Parfait par temps humide ou sec, il comporte de nombreux compartiments, dont un suffisamment grand pour ton ballon de football, afin de ranger ton équipement en toute sécurité.
- Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
- Article : IO0912-010
Nike Academy
Résistant, le sac à dos Nike Academy encaisse tous les imprévus du jour de match. Parfait par temps humide ou sec, il comporte de nombreux compartiments, dont un suffisamment grand pour ton ballon de football, afin de ranger ton équipement en toute sécurité.
Avantages
- Housse anti-pluie résistante à l'eau pour une protection sûre.
- Le fond enduit revisité offre une protection contre les intempéries et une résistance accrue.
- Compartiment pour affaires sèches/humides permettant de protéger et d'organiser ton équipement.
- Poches latérales pour ranger une bouteille d'eau ou d'autres petits objets.
- Pochette pouvant accueillir un ordinateur portable de 15 pouces.
Détails du produit
- 51 cm (H) x 33 cm (l) x 18 cm (P)
- Corps : 100 % polyester. Housse de protection : 100 % nylon.
- Nettoyage ciblé
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
- Article : IO0912-010
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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