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Sac à dos ACG pour pré-ado (18 L) - Noir

ACG

Sac à dos pour pré-ado (18 L)

64,99 €
TAILLE UNIQUE
Retrait gratuit
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Des sentiers aux salles de classe, ce sac à dos relève tous les défis du quotidien. Conçu dans une matière résistante avec une finition déperlante, ce sac à dos est prêt à affronter le quotidien. Son grand compartiment principal intègre une housse rembourrée pour ordinateur portable, tandis que les poches latérales permettent de garder tes boissons à portée de main. Une poche zippée à l'avant offre un accès rapide à tes petits essentiels.


  • Couleur affichée : Noir
  • Article : IZ8090-010

ACG

64,99 €

Des sentiers aux salles de classe, ce sac à dos relève tous les défis du quotidien. Conçu dans une matière résistante avec une finition déperlante, ce sac à dos est prêt à affronter le quotidien. Son grand compartiment principal intègre une housse rembourrée pour ordinateur portable, tandis que les poches latérales permettent de garder tes boissons à portée de main. Une poche zippée à l'avant offre un accès rapide à tes petits essentiels.

Détails du produit

  • 43 cm (H) x 28 cm (L) x 15 cm (P). Longueur des sangles : 89 cm (maximum), 44 cm (minimum)
  • 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir
  • Article : IZ8090-010

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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