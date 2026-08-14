Sac à dos à imprimé floral Nike Aura (24 L)

Way too small
cassiec865549918
Unless you want to send your high schooler to school with a bookbag that’s the size of a kindergartener’s bookbag, don’t buy it. My daughter can’t fit her books in it.
Matériaux recyclés
Oui, tu as besoin d'un autre sac à dos. Ce modèle combine un imprimé floral subtil avec d'élégants détails métallisés. Son compartiment principal est idéal pour transporter tous tes essentiels du quotidien et est équipé d'une pochette interne adaptée à la plupart des ordinateurs portables. La poche avant à zip et la pochette latérale sont parfaites pour ranger tes petits objets indispensables.
Nike Aura
Oui, tu as besoin d'un autre sac à dos. Ce modèle combine un imprimé floral subtil avec d'élégants détails métallisés. Son compartiment principal est idéal pour transporter tous tes essentiels du quotidien et est équipé d'une pochette interne adaptée à la plupart des ordinateurs portables. La poche avant à zip et la pochette latérale sont parfaites pour ranger tes petits objets indispensables.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
1 étoile
Way too small
cassiec865549918
Unless you want to send your high schooler to school with a bookbag that’s the size of a kindergartener’s bookbag, don’t buy it. My daughter can’t fit her books in it.
Nike Aura