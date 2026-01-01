Matériaux recyclés
Nike Brasilia
Sac à chaussures
Le sac à chaussures Nike Brasilia te permet de ranger et de transporter tes chaussures séparément de tes autres affaires. Au moment de partir, il suffit d'attraper la poignée située au bout du sac pour l'emporter. Sa poche à zip extérieure permet aussi de ranger facilement tous tes petits objets.
- Couleur affichée : Noir/Noir/Noir
- Article : IB4410-010
Nike Brasilia
Le sac à chaussures Nike Brasilia te permet de ranger et de transporter tes chaussures séparément de tes autres affaires. Au moment de partir, il suffit d'attraper la poignée située au bout du sac pour l'emporter. Sa poche à zip extérieure permet aussi de ranger facilement tous tes petits objets.
Avantages
- Compartiment à zip sur le dessus pour ranger tes chaussures en toute sécurité.
- Poche extérieure zippée pour garder vos petits objets à portée de main
- Poignée à l'extrémité pour attraper le sac rapidement avant de claquer la porte.
Détails du produit
- 33 cm (L) X 15 cm (l) X 18 cm (H)
- 11 L
- 100 % polyester
- Nettoyage ciblé
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Noir/Noir
- Article : IB4410-010
Livraison et retours
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