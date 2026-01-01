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Sac à bandoulière Nike Commute (8 L) - Noir/Noir/Reflect Silver

Matériaux recyclés

Nike Commute

Sac à bandoulière (8 L)

49,99 €
TAILLE UNIQUE
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Stylé et pratique : la combinaison parfaite pour ta fast life. Le compartiment principal de ce sac à bandoulière tendance intègre une pochette pour tablette doublée de peluche pour garder tes petits appareils électroniques en sécurité et bien organisés. Les motifs réfléchissants apportent une finition étincelante.


  • Couleur affichée : Noir/Noir/Reflect Silver
  • Article : IQ1285-010

Nike Commute

49,99 €

Stylé et pratique : la combinaison parfaite pour ta fast life. Le compartiment principal de ce sac à bandoulière tendance intègre une pochette pour tablette doublée de peluche pour garder tes petits appareils électroniques en sécurité et bien organisés. Les motifs réfléchissants apportent une finition étincelante.

Avantages

  • Bandoulière convertible pour le porter à droite ou à gauche.
  • Empiècement dans le dos et bandoulière rembourrés pour plus de confort.
  • Les anneaux externes permettent de l'accrocher et de l'attraper facilement.
  • Mini sac amovible pour ranger les petits objets de façon organisée.

Détails du produit

  • 23 cm (l) x 38 cm (H) x 7,5 cm (P)
  • Corps : 100 % nylon. Doublure : 100 % polyester. Porte-monnaie : 59 % nylon / 41 % polyester. Doublure : 100 % polyester.
  • Nettoyage ciblé
  • Importé
  • Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
  • Couleur affichée : Noir/Noir/Reflect Silver
  • Article : IQ1285-010

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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