Sac à bandoulière Nike Commute (8 L)

Matériaux recyclés
Nike Commute
Sac à bandoulière (8 L)
Stylé et pratique : la combinaison parfaite pour ta fast life. Le compartiment principal de ce sac à bandoulière tendance intègre une pochette pour tablette doublée de peluche pour garder tes petits appareils électroniques en sécurité et bien organisés. Les motifs réfléchissants apportent une finition étincelante.
- Couleur affichée : Noir/Noir/Reflect Silver
- Article : IQ1285-010
Nike Commute
Stylé et pratique : la combinaison parfaite pour ta fast life. Le compartiment principal de ce sac à bandoulière tendance intègre une pochette pour tablette doublée de peluche pour garder tes petits appareils électroniques en sécurité et bien organisés. Les motifs réfléchissants apportent une finition étincelante.
Avantages
- Bandoulière convertible pour le porter à droite ou à gauche.
- Empiècement dans le dos et bandoulière rembourrés pour plus de confort.
- Les anneaux externes permettent de l'accrocher et de l'attraper facilement.
- Mini sac amovible pour ranger les petits objets de façon organisée.
Détails du produit
- 23 cm (l) x 38 cm (H) x 7,5 cm (P)
- Corps : 100 % nylon. Doublure : 100 % polyester. Porte-monnaie : 59 % nylon / 41 % polyester. Doublure : 100 % polyester.
- Nettoyage ciblé
- Importé
- Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
- Couleur affichée : Noir/Noir/Reflect Silver
- Article : IQ1285-010
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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