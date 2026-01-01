Sac à bandoulière Nike Commute (1 L)

Matériaux recyclés
Nike Commute
Sac à bandoulière (1 L)
Stylé et pratique : la combinaison parfaite pour ta fast life. Petit, mais costaud ! Ce sac a la taille parfaite pour tous tes petits essentiels du quotidien. Il est doté de compartiments à fermeture éclair à l'avant et à l'arrière. Une poche intérieure à l'arrière t'aide à organiser tes affaires et à les trouver rapidement. Les motifs réfléchissants apportent une finition étincelante.
- Couleur affichée : Noir/Noir/Reflect Silver
- Article : IQ1279-010
Nike Commute
Stylé et pratique : la combinaison parfaite pour ta fast life. Petit, mais costaud ! Ce sac a la taille parfaite pour tous tes petits essentiels du quotidien. Il est doté de compartiments à fermeture éclair à l'avant et à l'arrière. Une poche intérieure à l'arrière t'aide à organiser tes affaires et à les trouver rapidement. Les motifs réfléchissants apportent une finition étincelante.
Avantages
- La bandoulière réglable se transforme pour être portée de chaque côté.
- Empiècement rembourré dans le dos pour plus de confort.
Détails du produit
- 13 cm (l) x 20 cm (H) x cm (P)
- Corps : 100 % nylon. Doublure : 100 % polyester
- Nettoyage ciblé
- Importé
- Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
- Couleur affichée : Noir/Noir/Reflect Silver
- Article : IQ1279-010
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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