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Sac à bandoulière Nike Commute (1 L) - Noir/Noir/Reflect Silver

Matériaux recyclés

Nike Commute

Sac à bandoulière (1 L)

29,99 €
TAILLE UNIQUE
Retrait gratuit
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Stylé et pratique : la combinaison parfaite pour ta fast life. Petit, mais costaud ! Ce sac a la taille parfaite pour tous tes petits essentiels du quotidien. Il est doté de compartiments à fermeture éclair à l'avant et à l'arrière. Une poche intérieure à l'arrière t'aide à organiser tes affaires et à les trouver rapidement. Les motifs réfléchissants apportent une finition étincelante.


  • Couleur affichée : Noir/Noir/Reflect Silver
  • Article : IQ1279-010

Nike Commute

29,99 €

Stylé et pratique : la combinaison parfaite pour ta fast life. Petit, mais costaud ! Ce sac a la taille parfaite pour tous tes petits essentiels du quotidien. Il est doté de compartiments à fermeture éclair à l'avant et à l'arrière. Une poche intérieure à l'arrière t'aide à organiser tes affaires et à les trouver rapidement. Les motifs réfléchissants apportent une finition étincelante.

Avantages

  • La bandoulière réglable se transforme pour être portée de chaque côté.
  • Empiècement rembourré dans le dos pour plus de confort.

Détails du produit

  • 13 cm (l) x 20 cm (H) x  cm (P)
  • Corps : 100 % nylon. Doublure : 100 % polyester
  • Nettoyage ciblé
  • Importé
  • Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
  • Couleur affichée : Noir/Noir/Reflect Silver
  • Article : IQ1279-010

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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