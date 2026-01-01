Sac à bandoulière à imprimé floral Nike Aura (5 L)

Nike Aura
Sac à bandoulière à imprimé floral (5 L)
Oui, tu as besoin d'un autre sac à bandoulière Aura. Ce modèle combine un imprimé floral subtil avec d'élégants détails métallisés. Sa poche principale intègre une poche intérieure en mesh et une poche à zip qui te permettent d'organiser tes objets de valeur en un clin d'œil.
- Couleur affichée : Pink Smoke/Pink Smoke/ROSE GOLD BRL
- Article : IV5665-654
Nike Aura
Oui, tu as besoin d'un autre sac à bandoulière Aura. Ce modèle combine un imprimé floral subtil avec d'élégants détails métallisés. Sa poche principale intègre une poche intérieure en mesh et une poche à zip qui te permettent d'organiser tes objets de valeur en un clin d'œil.
Détails du produit
- 18 cm (l) x 28 cm (H) x 5 cm (P)
- Attache réglable
- Corps : 100 % nylon. Doublure : 100 % polyester
- Nettoyage ciblé
- Importé
- Couleur affichée : Pink Smoke/Pink Smoke/ROSE GOLD BRL
- Article : IV5665-654
Livraison et retours
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