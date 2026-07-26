Protège-tibias de football Nike Charge

Comfortabel
Jurjen_Wispelwey
XL gekocht, zitten comfortabel. Ben zelf 1,83m L zou al echt te klein zijn.
Pour donner le meilleur de soi-même, il faut se sentir en sécurité. Avec sa coque rigide offrant une protection plus discrète et son intérieur en mousse moelleuse, ce protège-tibia offre un maximum de confort pour tout donner sur le terrain.
Nike Charge
Pour donner le meilleur de soi-même, il faut se sentir en sécurité. Avec sa coque rigide offrant une protection plus discrète et son intérieur en mousse moelleuse, ce protège-tibia offre un maximum de confort pour tout donner sur le terrain.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.8 étoiles
Comfortabel
Jurjen_Wispelwey
XL gekocht, zitten comfortabel. Ben zelf 1,83m L zou al echt te klein zijn.
Ras
clarissrd718951954
Parfait et confortable Je recommande
Bien.
RafaelA79795399
Buenas, pero le hace falta otro agarre en la parte de abajo porque se tiende a rodar. La esponja interna debe ser un poco más gruesa para mayor comodidad.
Nike Charge