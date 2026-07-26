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Protège-tibias de football Nike Charge - Noir/Noir/Blanc

Nike Charge

Protège-tibias de football

27,99 €
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Pour donner le meilleur de soi-même, il faut se sentir en sécurité. Avec sa coque rigide offrant une protection plus discrète et son intérieur en mousse moelleuse, ce protège-tibia offre un maximum de confort pour tout donner sur le terrain.


  • Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
  • Article : DX4608-010

Nike Charge

27,99 €

Pour donner le meilleur de soi-même, il faut se sentir en sécurité. Avec sa coque rigide offrant une protection plus discrète et son intérieur en mousse moelleuse, ce protège-tibia offre un maximum de confort pour tout donner sur le terrain.

Détails du produit

  • 43 % polypropylène (PP) / 33 % éthylène-acétate de vinyle (EVA) / 17 % polyester / 7 % caoutchouc
  • Lavage à la main
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
  • Article : DX4608-010

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (4)

4.8 étoiles

  • Comfortabel

    Jurjen_Wispelwey

    XL gekocht, zitten comfortabel. Ben zelf 1,83m L zou al echt te klein zijn.

  • Ras

    clarissrd718951954

    Parfait et confortable Je recommande

  • Bien.

    RafaelA79795399

    Buenas, pero le hace falta otro agarre en la parte de abajo porque se tiende a rodar. La esponja interna debe ser un poco más gruesa para mayor comodidad.

Protège-tibias de football Nike Charge

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