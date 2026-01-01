Pantalon tissé Nike Football déperlant Chelsea FC Strike+ SE pour homme

Matériaux recyclés
Chelsea FC Strike+ SE
Pantalon tissé Nike Football Repel pour homme
Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres recyclées
Ça te dit de mettre une touche des années 90 à la collection Chelsea FC ? Avec son logo classique du club et ses touches orange emblématiques, ce pantalon est doté d'une couche extérieure en nylon déperlant et d'une doublure en mesh pour te garder au sec et au frais.
- Couleur affichée : Pitch Blue/Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
- Article : IB3858-426
Chelsea FC Strike+ SE
Ça te dit de mettre une touche des années 90 à la collection Chelsea FC ? Avec son logo classique du club et ses touches orange emblématiques, ce pantalon est doté d'une couche extérieure en nylon déperlant et d'une doublure en mesh pour te garder au sec et au frais.
Détails du produit
- Poches à zip
- Taille élastique
- Corps : 100 % nylon. Doublure : 100 % polyester.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Pitch Blue/Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
- Article : IB3858-426
Taille et coupe
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Coupe longue : tombe sous la cheville
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Le nylon recyclé utilisé dans les produits Nike provient de différentes matières, notamment de moquette recyclée et de filets de pêche usagés. Le nylon est nettoyé, trié et transformé en flocons avant de passer par des procédés de recyclage chimiques ou mécaniques permettant de créer de nouveaux fils de nylon recyclé.
- Les vêtements qui utilisent des matières fabriquées à partir de nylon recyclé permettent de réduire de près de moitié les émissions de carbone par rapport au nylon vierge.
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