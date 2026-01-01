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Pantalon de survêtement en tissu en molleton Nike Football Atlético Madrid Club pour homme - Obsidian/Blanc

Atlético Madrid Club

Pantalon de jogging en molleton Nike Football pour homme

59,99 €
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Doux, chaud et confortable, ce pantalon de jogging Atlético Madrid est parfait à porter au quotidien. Avec son tissu en molleton et sa coupe fuselée standard, il est aussi confortable que ton pantalon de survêtement préféré. Les détails sur la cuisse affichent ton soutien à l'équipe.


  • Couleur affichée : Obsidian/Blanc
  • Article : II3413-451

Atlético Madrid Club

59,99 €

Doux, chaud et confortable, ce pantalon de jogging Atlético Madrid est parfait à porter au quotidien. Avec son tissu en molleton et sa coupe fuselée standard, il est aussi confortable que ton pantalon de survêtement préféré. Les détails sur la cuisse affichent ton soutien à l'équipe.

Détails du produit

  • Taille élastique avec cordon de serrage
  • Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Poche latérale côté dos de la main / poche arrière : 100 % coton.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Obsidian/Blanc
  • Article : II3413-451

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 189 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
    • Coupe longue : tombe sous la cheville
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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    Pantalon de survêtement en tissu en molleton Nike Football Atlético Madrid Club pour homme

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