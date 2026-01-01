Pantalon de randonnée ACG High Stakes pour homme

Matériaux recyclés
ACG High Stakes
Pantalon de randonnée pour homme
Tu pars à la recherche du spot secret ? Tu auras besoin d'un équipement de randonnée fiable. Le pantalon ACG High Stakes est conçu pour accompagner tes mouvements et s'adapter à Mère Nature. Il est léger et extensible pour une plus grande liberté de mouvement. La pluie arrive ? Pas de souci, la finition déperlante te permet de rester au sec pour continuer à admirer la beauté du paysage.
- Couleur affichée : Mystic Dates/Summit White
- Article : IR2248-658
ACG High Stakes
Tu pars à la recherche du spot secret ? Tu auras besoin d'un équipement de randonnée fiable. Le pantalon ACG High Stakes est conçu pour accompagner tes mouvements et s'adapter à Mère Nature. Il est léger et extensible pour une plus grande liberté de mouvement. La pluie arrive ? Pas de souci, la finition déperlante te permet de rester au sec pour continuer à admirer la beauté du paysage.
Extensibilité pour plus de mouvement
Le tissu tissé lisse et extensible est léger et facile à plier. Les empiècements latéraux sont conçus pour te permettre de te pencher et de bouger en toute liberté. Tu pourras ainsi attaquer les montées raides et négocier les descentes sans contraintes.
Finition adaptée à la pluie
L'arrivée de la pluie ne sonne pas la fin de ta randonnée. La finition déperlante te permet de rester au sec par temps humide, pour poursuivre ton aventure.
Ajustement facile
Un cordon de serrage léger à la taille et des élastiques aux chevilles te permettent d'ajuster la coupe. Ton sentier est jonché de ronces ? Il te suffit de les serrer pour protéger tes chevilles. Desserre-les pour sentir l'air circuler le long de tes jambes.
Avantages
- Poches latérales à zip pour emporter tes essentiels.
- Reste à l'abri des rayons du soleil grâce au tissu anti-UV.
Détails du produit
- Ce produit assure une protection UVA et UVB contre les rayons du soleil uniquement au niveau des zones couvertes. Pour protéger les zones non couvertes, l'utilisation d'une crème solaire de bonne qualité est recommandée.
- Corps : 93 % nylon / 7 % élasthanne
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Mystic Dates/Summit White
- Article : IR2248-658
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 178 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Coupe longue : tombe sous la cheville
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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