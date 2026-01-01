Pantalon de randonnée ACG High Stakes pour homme

ACG High Stakes

114,99 €

Tu pars à la recherche du spot secret ? Tu auras besoin d'un équipement de randonnée fiable. Le pantalon ACG High Stakes est conçu pour accompagner tes mouvements et s'adapter à Mère Nature. Il est léger et extensible pour une plus grande liberté de mouvement. La pluie arrive ? Pas de souci, la finition déperlante te permet de rester au sec pour continuer à admirer la beauté du paysage.

Extensibilité pour plus de mouvement

Le tissu tissé lisse et extensible est léger et facile à plier. Les empiècements latéraux sont conçus pour te permettre de te pencher et de bouger en toute liberté. Tu pourras ainsi attaquer les montées raides et négocier les descentes sans contraintes.

Finition adaptée à la pluie

L'arrivée de la pluie ne sonne pas la fin de ta randonnée. La finition déperlante te permet de rester au sec par temps humide, pour poursuivre ton aventure.

Ajustement facile

Un cordon de serrage léger à la taille et des élastiques aux chevilles te permettent d'ajuster la coupe. Ton sentier est jonché de ronces ? Il te suffit de les serrer pour protéger tes chevilles. Desserre-les pour sentir l'air circuler le long de tes jambes.