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Pantalon de jogging en Fleece Nike NBA Club Boston Celtics Courtside pour homme - Noir/Clover

Boston Celtics Courtside

Pantalon de jogging en Fleece Nike NBA Club pour homme

79,99 €
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Tu aimes les Celtics ? Alors arbore fièrement leurs couleurs. Ce jogging spécial, avec son effet de peinture éclaboussée par pulvérisation, t'aide à rester à fond dans ton rôle de fan.


  • Couleur affichée : Noir/Clover
  • Article : HV9772-010

Boston Celtics Courtside

79,99 €

Tu aimes les Celtics ? Alors arbore fièrement leurs couleurs. Ce jogging spécial, avec son effet de peinture éclaboussée par pulvérisation, t'aide à rester à fond dans ton rôle de fan.

Avantages

Lisse à l'extérieur et légèrement duveteux à l'intérieur, notre tissu Fleece semi-brossé d'épaisseur moyenne est confortable et respirant. Ce vêtement confortable est parfait toute l'année, en particulier lors des changements de saison.

Détails du produit

  • Chevilles côtelées
  • Taille élastique avec cordon de serrage
  • Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Poche latérale côté dos de la main : 100 % coton. Poche arrière : 100 % coton.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Clover
  • Article : HV9772-010

Taille et coupe

    • Coupe standard : classique et facile à porter
    • Coupe longue : tombe sous la cheville
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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    Pantalon de jogging en Fleece Nike NBA Club Boston Celtics Courtside pour homme

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