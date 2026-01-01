Pantalon de jogging en Fleece Nike NBA Club Boston Celtics Courtside pour homme

Boston Celtics Courtside
Pantalon de jogging en Fleece Nike NBA Club pour homme
Tu aimes les Celtics ? Alors arbore fièrement leurs couleurs. Ce jogging spécial, avec son effet de peinture éclaboussée par pulvérisation, t'aide à rester à fond dans ton rôle de fan.
- Couleur affichée : Noir/Clover
- Article : HV9772-010
Boston Celtics Courtside
Tu aimes les Celtics ? Alors arbore fièrement leurs couleurs. Ce jogging spécial, avec son effet de peinture éclaboussée par pulvérisation, t'aide à rester à fond dans ton rôle de fan.
Avantages
Lisse à l'extérieur et légèrement duveteux à l'intérieur, notre tissu Fleece semi-brossé d'épaisseur moyenne est confortable et respirant. Ce vêtement confortable est parfait toute l'année, en particulier lors des changements de saison.
Détails du produit
- Chevilles côtelées
- Taille élastique avec cordon de serrage
- Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Poche latérale côté dos de la main : 100 % coton. Poche arrière : 100 % coton.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Clover
- Article : HV9772-010
Taille et coupe
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Coupe longue : tombe sous la cheville
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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