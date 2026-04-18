Pantalon de foot Nike Academy Dri-FIT pour homme

Défaut de fabrication
ShinnD780857680
Défaut de fabrication de l’élastique au niveau de la cheville gauche. Je ne recommande pas
Matériaux recyclés
Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Conçu pour les entraînements de foot, ce pantalon tissé léger et anti-transpirant est ton arme secrète sur le terrain. Avec sa coupe standard, ses empiècements en mesh respirant et ses poches à zip, tu restes 100 % focus sur le match.
Nike Academy
Conçu pour les entraînements de foot, ce pantalon tissé léger et anti-transpirant est ton arme secrète sur le terrain. Avec sa coupe standard, ses empiècements en mesh respirant et ses poches à zip, tu restes 100 % focus sur le match.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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4.1 étoiles
Défaut de fabrication
ShinnD780857680
Défaut de fabrication de l’élastique au niveau de la cheville gauche. Je ne recommande pas
Très bien
Hélder355404065
Très bien en plus c’est trop stylé !
Φθηνη και κακη ποιότητα
anthir729149189
Δυστυχώς φαίνεται πολυ κακο υλικο....πολυ ακριβο για αυτο που παίρνεις! Λαθος αγορά. Δεν θα αγοραζα ξανα τετοιο προιον.
Nike Academy