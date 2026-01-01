Maillot une pièce à encolure dégagée Nike Swim Effortless Essential pour femme

Matériaux recyclés
Nike Swim Effortless Essential
Maillot de bain une pièce à encolure dégagée pour femme
Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.
Plonge dans l'été avec cet élégant maillot de bain à encolure dégagée. Ce maillot entièrement doublé à la couverture et au maintien standards offre l'équilibre parfait entre confort et fonctionnalité. Et les bretelles réglables peuvent se transformer de croisées dans le dos à sur l'épaule pour un look polyvalent pour toutes tes aventures aquatiques.
- Couleur affichée : Chalk/Noir
- Article : IQ7820-102
Nike Swim Effortless Essential
Plonge dans l'été avec cet élégant maillot de bain à encolure dégagée. Ce maillot entièrement doublé à la couverture et au maintien standards offre l'équilibre parfait entre confort et fonctionnalité. Et les bretelles réglables peuvent se transformer de croisées dans le dos à sur l'épaule pour un look polyvalent pour toutes tes aventures aquatiques.
Avantages
- Son maintien normal te procure une sensation de confort et te soutient pendant tes activités aquatiques tout au long de la journée.
- La brassière intégrée offre un bon maintien et une discrétion optimale.
- Entièrement doublé pour plus de maintien et de discrétion.
- Bretelles réglables pour une tenue parfaitement ajustée.
- Bretelles amovibles pour plus de confort et d'options en termes de style.
- Tissu résistant au chlore pour une tenue longue durée.
Détails du produit
- Bonnets de brassière amovibles
- Bas à échancrure moyenne
- La jambe mi-longue arrive au milieu de la hanche
- Swoosh appliqué par transfert thermique
- Corps : 83 % polyester recyclé, 17 % élasthanne (résistant au chlore) ; doublure : 100 % polyester recyclé
- LAVER SÉPARÉMENT À LA MAIN ET À L'EAU FROIDE. APRÈS CHAQUE PORT. AGENT DE BLANCHIMENT SANS CHLORE. SÉCHAGE SUR FIL. NE PAS REPASSER. NE PAS NETTOYER À SEC. NE PAS RANGER HUMIDE.
- Couleur affichée : Chalk/Noir
- Article : IQ7820-102
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille S et mesure 179 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
- En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
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