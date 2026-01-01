Maillot Nike NBA Swingman Atlanta Hawks 2023/24 Icon Edition pour ado

Atlanta Hawks 2023/24 Icon Edition
Maillot Nike NBA Swingman pour ado
Chaque équipe possède ses couleurs, une identité unique qui la distingue du reste de la ligue. Inspiré de la tenue portée par les joueurs professionnels sur le terrain, avec des détails de l'équipe et du mesh léger anti-transpiration, ce maillot Atlanta Hawks rend hommage à l'histoire du basketball. Parfait pour rester au sec et au frais sur le terrain comme en dehors, il met en avant ta passion pour ton sport et ton joueur préférés.
- Couleur affichée : University Red
- Article : FZ0856-657
Atlanta Hawks 2023/24 Icon Edition
Chaque équipe possède ses couleurs, une identité unique qui la distingue du reste de la ligue. Inspiré de la tenue portée par les joueurs professionnels sur le terrain, avec des détails de l'équipe et du mesh léger anti-transpiration, ce maillot Atlanta Hawks rend hommage à l'histoire du basketball. Parfait pour rester au sec et au frais sur le terrain comme en dehors, il met en avant ta passion pour ton sport et ton joueur préférés.
Avantages
- La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
- Le mesh respirant te garde au frais sur le terrain et partout ailleurs.
Détails du produit
- Nom et numéro du pro en sergé
- Motifs thermocollés
- Étiquette sur l'ourlet
- 100 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : University Red
- Article : FZ0856-657
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 147 cm
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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