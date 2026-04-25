Maillot de NBA Nike Dri-FIT Boston Celtics Courtside pour homme

Far bigger than the size it stated
James535076029
It's a really nice jersey but I bought a large and it's more like a XXL
Matériaux recyclés
Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Plutôt terrain de foot ? Ou parquet ? En réalité, peu importe. D'un sport à l'autre, les Celtics sont à tes côtés. Avec ce maillot Dri-Fit, arbore les couleurs de ta franchise préférée.
Boston Celtics Courtside
Plutôt terrain de foot ? Ou parquet ? En réalité, peu importe. D'un sport à l'autre, les Celtics sont à tes côtés. Avec ce maillot Dri-Fit, arbore les couleurs de ta franchise préférée.
La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
2 étoiles
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It's a really nice jersey but I bought a large and it's more like a XXL
Boston Celtics Courtside