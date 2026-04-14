Maillot de foot Nike Chelsea FC Authentic Gardien de but pour homme

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HectorP184030622
Definitely worth the buy. Love the embroidery.
Matériaux recyclés
Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.
Ça te dit de mettre une touche des années 90 à la collection Chelsea FC ? Avec son logo classique du club et ses touches orange emblématiques, ce haut à la coupe ample est un incontournable pour tous les fans.
Chelsea FC Authentic Gardien de but
Ça te dit de mettre une touche des années 90 à la collection Chelsea FC ? Avec son logo classique du club et ses touches orange emblématiques, ce haut à la coupe ample est un incontournable pour tous les fans.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
5 étoiles
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