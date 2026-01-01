Matériaux recyclés
Inter Milan 2026 Match SE
Maillot de foot Authentic Nike ACG Dri-FIT ADV pour homme
Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.
Pour la toute première fois, ACG éloigne l'Inter Milan du terrain pour l'emmener dans les Alpes. Inspiré du lien qui unit les Milanais à la nature, ce maillot Authentic te permet de représenter ton club à n'importe quelle altitude. Par contre, si tu montes vraiment très haut, pense à porter une veste par-dessus.
- Couleur affichée : Hyper Blue/Noir/Safety Orange
- Article : IB3141-413
Inter Milan 2026 Match SE
Pour la toute première fois, ACG éloigne l'Inter Milan du terrain pour l'emmener dans les Alpes. Inspiré du lien qui unit les Milanais à la nature, ce maillot Authentic te permet de représenter ton club à n'importe quelle altitude. Par contre, si tu montes vraiment très haut, pense à porter une veste par-dessus.
Tissu très respirant
Nike Dri-FIT ADV améliore notre technologie anti-transpirante avec une aération supérieure et des zones de respirabilité. Tu restes au sec et à l'aise.
Comme les pros
Avec la collection Match, tu portes exactement la même tenue que les pros. On a associé détails authentiques, légèreté et technologie de séchage rapide pour plus de fraîcheur et de confort sur le terrain.
Détails du produit
- Design authentique
- 100 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Hyper Blue/Noir/Safety Orange
- Article : IB3141-413
Méthode de fabrication
- Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
- En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
ACG x FC Internazionale Milano
L'Inter Milan sort du terrain pour prendre la direction des Alpes avec une nouvelle collection ACG inspirée des Dolomites. Clin d'œil au lien entre la ville et la nature, ce maillot te permet de représenter ton club à toutes les altitudes.