Inter Milan 2026 Match SE

149,99 €

Pour la toute première fois, ACG éloigne l'Inter Milan du terrain pour l'emmener dans les Alpes. Inspiré du lien qui unit les Milanais à la nature, ce maillot Authentic te permet de représenter ton club à n'importe quelle altitude. Par contre, si tu montes vraiment très haut, pense à porter une veste par-dessus.

Tissu très respirant

Nike Dri-FIT ADV améliore notre technologie anti-transpirante avec une aération supérieure et des zones de respirabilité. Tu restes au sec et à l'aise.

Comme les pros

Avec la collection Match, tu portes exactement la même tenue que les pros. On a associé détails authentiques, légèreté et technologie de séchage rapide pour plus de fraîcheur et de confort sur le terrain.