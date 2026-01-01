Maillot de foot Aero-FIT Nike x LEGO® Collection pour ado

Matériaux recyclés
Nike x LEGO® Collection
Maillot de foot Aero-FIT pour ado
Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Recherche les ouvertures sur le terrain et saisis chaque occasion avec ce maillot Aero-FIT incroyablement respirant. Le jaguar féroce sur la poitrine est composé de briques LEGO® pour bien montrer que tu domines le jeu. Ses couleurs vives et ses détails holographiques prennent les défenseurs au dépourvu lorsque tu fonces sur le terrain.
- Couleur affichée : Hyper Pink/Rush Red/Noir
- Article : IO3125-645
Nike x LEGO® Collection
Recherche les ouvertures sur le terrain et saisis chaque occasion avec ce maillot Aero-FIT incroyablement respirant. Le jaguar féroce sur la poitrine est composé de briques LEGO® pour bien montrer que tu domines le jeu. Ses couleurs vives et ses détails holographiques prennent les défenseurs au dépourvu lorsque tu fonces sur le terrain.
Nike Football x LEGO Collection
Joue à l'instinct avec une gamme complète d'imprimés audacieux, inspirés des briques LEGO.
Calme, fraîcheur et sérénité
La technologie Nike Aero-FIT est conçue pour une respirabilité maximale. Elle permet à l'air de circuler contre ta peau pour te garder au frais lorsque les températures sont élevées. Technologie anti-transpiration pour une sensation de fraîcheur et de confort.
Détails du produit
- 100 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Hyper Pink/Rush Red/Noir
- Article : IO3125-645
Taille et coupe
- Le modèle (garçon) porte une taille M et mesure 142 cm
- Le modèle (fille) porte une taille M et mesure 150 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
- En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
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Nike x LEGO® Collection
Collection Nike Football x LEGO®
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Montre ton côté sauvage
Les basiques réinventés. Une brique après l'autre.
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