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Maillot de bain une pièce à encolure dégagée Nike Swim pour femme - Green Abyss/Nightshade

Matériaux recyclés

Nike Swim

Maillot de bain une pièce à encolure dégagée et texture Shoreline pour femme

64,99 €
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Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.

Ce maillot de bain élégant à encolure dégagée est confectionné dans un tissu doux et texturé à séchage rapide qui ajoute une dimension supplémentaire au look. Entièrement doublé, ce maillot à la couverture et au maintien standard offre l'équilibre parfait entre confort et style.


  • Couleur affichée : Green Abyss/Nightshade
  • Article : IQ8319-399

Nike Swim

64,99 €

Ce maillot de bain élégant à encolure dégagée est confectionné dans un tissu doux et texturé à séchage rapide qui ajoute une dimension supplémentaire au look. Entièrement doublé, ce maillot à la couverture et au maintien standard offre l'équilibre parfait entre confort et style.

Avantages

  • Son maintien normal te procure une sensation de confort et te soutient pendant tes activités aquatiques tout au long de la journée.
  • La brassière intégrée offre un bon maintien et une discrétion optimale.
  • Entièrement doublé pour plus de maintien et de discrétion.

Détails du produit

  • Bonnets de brassière amovibles
  • Bas à échancrure moyenne
  • La jambe mi-longue arrive au milieu de la hanche
  • Swoosh brodé
  • Corps : 90 % nylon ; 10 % élasthanne ; doublure : 100 % polyester recyclé
  • LAVER SÉPARÉMENT À LA MAIN ET À L'EAU FROIDE. APRÈS CHAQUE PORT. AGENT DE BLANCHIMENT SANS CHLORE. SÉCHAGE SUR FIL. NE PAS REPASSER. NE PAS NETTOYER À SEC. NE PAS RANGER HUMIDE.
  • Couleur affichée : Green Abyss/Nightshade
  • Article : IQ8319-399

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille S et mesure 178 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

Avis (1)

4 étoiles

  • AnnaP382237838

    Es d'un color i textura bonica. El tallatge es petit en relació al seu tallatge.

Maillot de bain une pièce à encolure dégagée Nike Swim pour femme

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