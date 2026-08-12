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Bien noté
Haut oversize à col ras-du-cou Dri-FIT Nike 24.7 ImpossiblySoft pour femme - Light Orewood Brown/Light Iron Ore

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Haut oversize à col ras-du-cou Dri-FIT pour femme

94,99 €
Light Orewood Brown/Light Iron Ore
Noir/Dark Smoke Grey
Midnight Navy/Dark Obsidian
Bleached Lilac/Platinum Violet
Cucumber Calm/Illusion Green
Cream II/Cream II/College Grey
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Incroyablement doux et lisse, notre tissu ImpossiblySoft t'accompagne dans tous tes moves, tout au long de la journée. Ce haut anti-transpirant assure un confort optimal longue durée.


  • Couleur affichée : Light Orewood Brown/Light Iron Ore
  • Article : HQ8193-104

Nike 24.7 ImpossiblySoft

94,99 €

Incroyablement doux et lisse, notre tissu ImpossiblySoft t'accompagne dans tous tes moves, tout au long de la journée. Ce haut anti-transpirant assure un confort optimal longue durée.

Avantages

  • Technologie Nike Dri-FIT évacuant la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
  • Coupe oversize et sensation ample.

Détails du produit

  • Motif en silicone mat sur la manche gauche
  • Passant de suspension signature au niveau de la nuque
  • 51 % polyester/ 25 % modal / 15 % coton / 9 % élasthanne
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Light Orewood Brown/Light Iron Ore
  • Article : HQ8193-104

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille S et mesure 180 cm
    • Coupe oversize : surdimensionnée et ample
    • Taille grand : on te conseille de commander une taille en dessous
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (85)

4.8 étoiles

  • Taglia anarchica

    SoniaS959633848

    Molto bella ma enorme . Altre maglie stessa taglia sono striminzite Come facciamo a regolarci ?

  • Nike Women’s 24.7 Impossibly soft

    Fashionista

    [This review was collected as part of a promotion.] Extremely comfortable and cute fit! Loose fit and flowy. Able to wear casually or sporty

    Produit reçu gratuitement, ou évalué dans le cadre d'un tirage au sort/concours ou en échange d'une réduction.
    #productsprovidedbynike

  • So soft

    Ldm2026

    [This review was collected as part of a promotion.] Happy with this purchase. Holds up great in the wash.

    Produit reçu gratuitement, ou évalué dans le cadre d'un tirage au sort/concours ou en échange d'une réduction.
    #productsprovidedbynike

Haut oversize à col ras-du-cou Dri-FIT Nike 24.7 ImpossiblySoft pour femme

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