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Bien noté
Haut d'entraînement de foot Dri-FIT Nike Academy pour homme - Midnight Navy/Midnight Navy/Blanc

Matériaux recyclés

Nike Academy

Haut d'entraînement de foot Dri-FIT pour homme

44,99 €
Midnight Navy/Midnight Navy/Blanc
Noir/Noir/Blanc
Blue Void/Noir/Blanc/Pinksicle
Cool Grey/Noir/Volt
Diffused Blue/Psychic Blue/Blanc
Anthracite/Noir/Illusion Green/Illusion Green
Noir/Blanc/Bright Crimson/Bright Crimson
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Retrait gratuit
Option « click and collect » disponible au moment du paiement

Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.

Conçu pour les entraînements de foot, ce haut d'entraînement léger est doté d'empiècements latéraux en mesh pour une meilleure circulation de l'air. Fraîcheur et respirabilité assurées. Tissu Dri-FIT anti-transpirant. Coupe slim près du corps. Conception à 1/4 de zip. Tu profites d'une concentration maximale quand les exercices s'intensifient.


  • Couleur affichée : Midnight Navy/Midnight Navy/Blanc
  • Article : HJ3783-410

Nike Academy

44,99 €

Conçu pour les entraînements de foot, ce haut d'entraînement léger est doté d'empiècements latéraux en mesh pour une meilleure circulation de l'air. Fraîcheur et respirabilité assurées. Tissu Dri-FIT anti-transpirant. Coupe slim près du corps. Conception à 1/4 de zip. Tu profites d'une concentration maximale quand les exercices s'intensifient.

Avantages

  • La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
  • Le tissu en maille est lisse, léger et respirant.
  • Les empiècements latéraux en mesh offrent une aération optimale.
  • Les ouvertures pour les pouces te protègent mieux et maintiennent les manches en place quand tu bouges.

Détails du produit

  • Conception à 1/4 de zip
  • Swoosh brodé
  • Corps : 100 % polyester. Mesh : 100 % polyester.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Midnight Navy/Midnight Navy/Blanc
  • Article : HJ3783-410

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 185 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

Avis (14)

4.6 étoiles

  • Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.

    BrianM628383331

    Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.

  • Great fit

    Nickname

    [This review was collected as part of a promotion.] This fits me very well sleeves not baggy and it stays cool.

    Produit reçu gratuitement, ou évalué dans le cadre d'un tirage au sort/concours ou en échange d'une réduction.
    #productsprovidedbynike

  • Long sleeves

    Alicena07

    The sleeves are much longer than previous versions bought a whole bunch of colorways and just doesn’t hit the same as the 23 models.

Haut d'entraînement de foot Dri-FIT Nike Academy pour homme

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