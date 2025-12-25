Haut d'entraînement de foot à manches longues et 1/4 de zip Dri-FIT Nike Academy pour ado

Treningowa koszulka
TomaszP151964765
Materiał wysokiej jakości dobrze przylegający do ciała. Oddychający szybko schnący, trzymający ciepłotę ciała.
Matériaux recyclés
Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Passe au niveau supérieur avec ce haut à manches longues. Tissu doux en maille et technologie Dri-Fit anti-transpirante. Tu restes au sec et à l'aise pour laisser parler ton talent.
Nike Academy
Passe au niveau supérieur avec ce haut à manches longues. Tissu doux en maille et technologie Dri-Fit anti-transpirante. Tu restes au sec et à l'aise pour laisser parler ton talent.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.8 étoiles
Treningowa koszulka
TomaszP151964765
Materiał wysokiej jakości dobrze przylegający do ciała. Oddychający szybko schnący, trzymający ciepłotę ciała.
Value money!
SarahC255145344
Good size and excellent price,proper length and size,washes extremely well
Perfektes Matieral
Stefa857209476
Top Material und passt ausgezeichnet
Nike Academy