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Haut d'entraînement de foot à manches longues et 1/4 de zip Dri-FIT Nike Academy pour ado - Blanc/Blanc/Noir

Matériaux recyclés

Nike Academy

Haut d'entraînement de foot à manches longues et 1/4 de zip Dri-FIT pour ado

29 % de réduction
Blanc/Blanc/Noir
Noir/Noir/Blanc
Midnight Navy/Midnight Navy/Blanc
Blue Void/Noir/Blanc/Pinksicle
Game Royal/Game Royal/Blanc
Smoke Grey/Blanc/Hot Punch/Hot Punch
Anthracite/Noir/Illusion Green/Illusion Green
Noir/Blanc/Bright Crimson/Bright Crimson
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Retrait gratuit
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Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.

Passe au niveau supérieur avec ce haut à manches longues. Tissu doux en maille et technologie Dri-Fit anti-transpirante. Tu restes au sec et à l'aise pour laisser parler ton talent.


  • Couleur affichée : Blanc/Blanc/Noir
  • Article : HJ3721-100

Nike Academy

29 % de réduction

Passe au niveau supérieur avec ce haut à manches longues. Tissu doux en maille et technologie Dri-Fit anti-transpirante. Tu restes au sec et à l'aise pour laisser parler ton talent.

Avantages

  • Technologie Nike Dri-FIT évacuant la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
  • Les ouvertures pour les pouces te protègent mieux et maintiennent les manches en place quand tu bouges.
  • Empiècements latéraux en mesh pour une meilleure respirabilité.
  • Le quart de zip te couvre mieux quand il est fermé et laisse l'air circuler quand il est ouvert.

Détails du produit

  • Corps/mesh : 100 % polyester
  • Swoosh brodé
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Blanc/Blanc/Noir
  • Article : HJ3721-100

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille S et mesure 147 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

Avis (5)

4.8 étoiles

  • Treningowa koszulka

    TomaszP151964765

    Materiał wysokiej jakości dobrze przylegający do ciała. Oddychający szybko schnący, trzymający ciepłotę ciała.

  • Value money!

    SarahC255145344

    Good size and excellent price,proper length and size,washes extremely well

  • Perfektes Matieral

    Stefa857209476

    Top Material und passt ausgezeichnet

Haut d'entraînement de foot à manches longues et 1/4 de zip Dri-FIT Nike Academy pour ado

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Ce produit peut être recyclé. En savoir plus

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