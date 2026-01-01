Haut d’entraînement de foot à demi-zip Nike Dri-FIT Croatie 2026 Strike Drill Top pour homme

Matériaux recyclés
Croatie 2026 Strike Drill Top
Haut d'entraînement de foot à demi-zip Nike Dri-FIT pour homme
Le haut Strike présente des détails spécialement conçus pour les étoiles montantes du foot. Avec sa conception à demi-zip, il est facile à enlever quand tu es échauffé et prêt à entrer sur le terrain. La coupe slim profilée et le tissu anti-transpirant te garantissent fraîcheur et concentration pour affiner ton talent sur le terrain.
- Couleur affichée : Laser Blue/Sport Red/Blanc
- Article : IO8629-436
Croatie 2026 Strike Drill Top
Le haut Strike présente des détails spécialement conçus pour les étoiles montantes du foot. Avec sa conception à demi-zip, il est facile à enlever quand tu es échauffé et prêt à entrer sur le terrain. La coupe slim profilée et le tissu anti-transpirant te garantissent fraîcheur et concentration pour affiner ton talent sur le terrain.
Avantages
La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
Détails du produit
- 100 % polyester
- Couleur affichée : Laser Blue/Sport Red/Blanc
- Article : IO8629-436
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 185 cm
- Coupe slim : profilée et ajustée
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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