triangle, start, resume, beginVideo
 
image 1 sur 6
Haut de foot à manches courtes Nike Dri-FIT Angleterre Energy pour Homme - Work Blue/Blanc/Obsidian

Matériaux recyclés

Angleterre Energy

Haut de foot à manches courtes Nike Dri-FIT pour homme

74,99 €
Sélectionner la tailleGuide des tailles
Ce produit est exclu des promotions et réductions du site.
Retrait gratuit
Option « click and collect » disponible au moment du paiement

Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.

Avec ses détails inspirés des années 90 et son imprimé spécifique à l'équipe, ce haut Angleterre offre un design intemporel avec la technologie nécessaire pour résister au jeu moderne.


  • Couleur affichée : Work Blue/Blanc/Obsidian
  • Article : IH1866-486

Angleterre Energy

74,99 €

Avec ses détails inspirés des années 90 et son imprimé spécifique à l'équipe, ce haut Angleterre offre un design intemporel avec la technologie nécessaire pour résister au jeu moderne.

Détails du produit

  • Col et poignets côtelés
  • Étiquette tissée
  • 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Work Blue/Blanc/Obsidian
  • Article : IH1866-486

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 178 cm
    • Coupe ample : décontractée et large
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

Avis (2)

3 étoiles

  • Nice but small & narrow

    KatieF597137378

    Comes some and very narrow on the body.

  • Estilo noventero

    JosebaL704810686

    Talla un poco más grande lo habitual, queda amplia. Estilo noventero, más para vestir que para hacer deporte

Haut de foot à manches courtes Nike Dri-FIT Angleterre Energy pour Homme

Angleterre Energy

74,99 €
Ce produit peut être recyclé. En savoir plus

Complète ton look

Item 3 of 6