Haut de basket réversible asymétrique A'ja Wilson Dri-FIT pour femme

Amazing
LuciaP913647326
Love this top! I felt like a pro. Got so many compliments in the gym! True to size.
Matériaux recyclés
Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.
Confort optimal et attitude sans complexes. Inspire-toi d'A'ja Wilson et montre qui tu es dans ce haut asymétrique. Son tissu est doux et sèche rapidement. Il te permet de faire monter la température et son design réversible te permet de te l'approprier, comme le ferait A'ja.
A’ja Wilson
Confort optimal et attitude sans complexes. Inspire-toi d'A'ja Wilson et montre qui tu es dans ce haut asymétrique. Son tissu est doux et sèche rapidement. Il te permet de faire monter la température et son design réversible te permet de te l'approprier, comme le ferait A'ja.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
5 étoiles
Amazing
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Love this top! I felt like a pro. Got so many compliments in the gym! True to size.
A’ja Wilson