Haut à demi-zip Nike NBA Club Boston Celtics Courtside pour homme

Boston Celtics Courtside
Haut à demi-zip Nike NBA Club pour homme
Tu aimes les Celtics de Bostons ? Alors fais-le savoir ! Ce haut spécial à demi-zip, avec son esthétique forte rappelant le griffonnage, te permet de soutenir à fond ton équipe.
- Couleur affichée : Noir
- Article : IB0383-010
Boston Celtics Courtside
Tu aimes les Celtics de Bostons ? Alors fais-le savoir ! Ce haut spécial à demi-zip, avec son esthétique forte rappelant le griffonnage, te permet de soutenir à fond ton équipe.
Avantages
Lisse à l'extérieur et légèrement duveteux à l'intérieur, notre tissu Fleece semi-brossé d'épaisseur moyenne est confortable et respirant. Ce vêtement confortable est parfait toute l'année, en particulier lors des changements de saison.
Détails du produit
- 80 % coton / 20 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir
- Article : IB0383-010
Taille et coupe
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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