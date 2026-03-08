Haut à col ras-du-cou ACG Wolf Lichen

ACG
christiang775209896
This shirt is awesome looks so cool and is lightweight yet breathable waiting for more colors
Matériaux recyclés
Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.
Besoin d'un vêtement chaud et léger ? Ne cherche pas plus loin. Ce vêtement deuxième couche pratique est conçu pour être porté par-dessus un vêtement première couche ou sous une veste. Le tissu Polartec® matelassé est ultra-doux et retient la chaleur naturelle de ton corps tout en laissant l'humidité s'évaporer pour te garder au sec.
ACG Wolf Lichen
Besoin d'un vêtement chaud et léger ? Ne cherche pas plus loin. Ce vêtement deuxième couche pratique est conçu pour être porté par-dessus un vêtement première couche ou sous une veste. Le tissu Polartec® matelassé est ultra-doux et retient la chaleur naturelle de ton corps tout en laissant l'humidité s'évaporer pour te garder au sec.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.5 étoiles
ACG
christiang775209896
This shirt is awesome looks so cool and is lightweight yet breathable waiting for more colors
First Impressions
Zixi375743726
Just got it today, they definitely weren’t lying about lightweight. First impressions it’s very comfortable and surprisingly warm for how lightweight it is. Aesthetically it is beautiful also. Comes with an acg branded washbag to protect it which is a nice touch. Excited to see how it performs over time. Only 4/5 as I haven’t tested it outdoors yet
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