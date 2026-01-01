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Ensemble t-shirt et short croisé Nike Dri-FIT pour enfant - Turf Orange

Nike

Ensemble t-shirt et short croisé Dri-FIT pour enfant

44,99 €

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Habille sans effort ton petit athlète avec cet adorable ensemble deux pièces. Le t-shirt à motif a une coupe boxy qui imite le look d'un crop top, avec un col ras-du-cou sans étiquette pour un confort total. Le short assorti est doté de la technologie Dri-FIT qui évacue l'humidité pour aider les enfants à rester au frais et au sec pendant qu'ils jouent, avec une ceinture croisée extensible pour un ajustement confortable et un look moderne.


  • Couleur affichée : Turf Orange
  • Article : IW1782-838

Nike

44,99 €

Habille sans effort ton petit athlète avec cet adorable ensemble deux pièces. Le t-shirt à motif a une coupe boxy qui imite le look d'un crop top, avec un col ras-du-cou sans étiquette pour un confort total. Le short assorti est doté de la technologie Dri-FIT qui évacue l'humidité pour aider les enfants à rester au frais et au sec pendant qu'ils jouent, avec une ceinture croisée extensible pour un ajustement confortable et un look moderne.

Détails du produit

  • T-shirt : 60 % coton / 40 % polyester. Short : 100 % polyester. Short intérieur : 88 % polyester / 12 % élasthanne
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Turf Orange
  • Article : IW1782-838

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille 6 et mesure 116 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

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