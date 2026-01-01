Ensemble t-shirt et short croisé Nike Dri-FIT pour enfant

Nike
Ensemble t-shirt et short croisé Dri-FIT pour enfant
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Habille sans effort ton petit athlète avec cet adorable ensemble deux pièces. Le t-shirt à motif a une coupe boxy qui imite le look d'un crop top, avec un col ras-du-cou sans étiquette pour un confort total. Le short assorti est doté de la technologie Dri-FIT qui évacue l'humidité pour aider les enfants à rester au frais et au sec pendant qu'ils jouent, avec une ceinture croisée extensible pour un ajustement confortable et un look moderne.
- Couleur affichée : Turf Orange
- Article : IW1782-838
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Habille sans effort ton petit athlète avec cet adorable ensemble deux pièces. Le t-shirt à motif a une coupe boxy qui imite le look d'un crop top, avec un col ras-du-cou sans étiquette pour un confort total. Le short assorti est doté de la technologie Dri-FIT qui évacue l'humidité pour aider les enfants à rester au frais et au sec pendant qu'ils jouent, avec une ceinture croisée extensible pour un ajustement confortable et un look moderne.
Détails du produit
- T-shirt : 60 % coton / 40 % polyester. Short : 100 % polyester. Short intérieur : 88 % polyester / 12 % élasthanne
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Turf Orange
- Article : IW1782-838
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille 6 et mesure 116 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
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