Ensemble t-shirt et short croisé Nike Dri-FIT pour enfant

Habille sans effort ton petit athlète avec cet adorable ensemble deux pièces. Le t-shirt à motif a une coupe boxy qui imite le look d'un crop top, avec un col ras-du-cou sans étiquette pour un confort total. Le short assorti est doté de la technologie Dri-FIT qui évacue l'humidité pour aider les enfants à rester au frais et au sec pendant qu'ils jouent, avec une ceinture croisée extensible pour un ajustement confortable et un look moderne.

Couleur affichée : Turf Orange

Article : IW1782-838