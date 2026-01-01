Ensemble pull et pantalon en tissu Fleece Nike Air pour enfant

Nike Air
Ensemble pull et pantalon en tissu Fleece pour enfant
Le parfait combo entre chaleur et légèreté. Découvre cet ensemble deux pièces en tissu Fleece doux à base de coton et de polyester. Le sweat à capuche ample et confortable est facile à superposer. Et la poche kangourou garde les mains au chaud. Le pantalon assorti présente une taille extensible pour une tenue confortable. Les poches latérales sont parfaites pour ranger les petits objets. Et les jambes fuselées avec chevilles extensibles créent une sensation de sécurité et de confort pour jouer.
- Couleur affichée : Noir
- Article : HQ7834-010
Nike Air
Le parfait combo entre chaleur et légèreté. Découvre cet ensemble deux pièces en tissu Fleece doux à base de coton et de polyester. Le sweat à capuche ample et confortable est facile à superposer. Et la poche kangourou garde les mains au chaud. Le pantalon assorti présente une taille extensible pour une tenue confortable. Les poches latérales sont parfaites pour ranger les petits objets. Et les jambes fuselées avec chevilles extensibles créent une sensation de sécurité et de confort pour jouer.
Avantages
Chaque pièce de l'ensemble peut être portée avec d'autres vêtements.
Détails du produit
- 80 % coton, 20 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir
- Article : HQ7834-010
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille 6 et mesure 124 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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