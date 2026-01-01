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Ensemble pantalon et haut à quart de zip Nike Dri-FIT Miler pour enfant - Noir

Nike

Ensemble pantalon et haut à quart de zip Dri-FIT Miler pour enfant

59,99 €
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Prépare ton enfant à se concentrer sans effort avec ce survêtement deux pièces coordonné. Il est doté de la technologie Dri-FIT qui évacue l'humidité pour plus de confort. Avec sa fermeture à quart de zip, ce haut s'enfile et se superpose facilement. Ses éléments réfléchissants et ses ouvertures pour les pouces lui donnent encore plus de style. Le pantalon présente une taille extensible pour un ajustement confortable, des poches pour ranger de petits objets et des jambes fuselées avec des chevilles zippées.


  • Couleur affichée : Noir
  • Article : IU5336-010

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59,99 €

Prépare ton enfant à se concentrer sans effort avec ce survêtement deux pièces coordonné. Il est doté de la technologie Dri-FIT qui évacue l'humidité pour plus de confort. Avec sa fermeture à quart de zip, ce haut s'enfile et se superpose facilement. Ses éléments réfléchissants et ses ouvertures pour les pouces lui donnent encore plus de style. Le pantalon présente une taille extensible pour un ajustement confortable, des poches pour ranger de petits objets et des jambes fuselées avec des chevilles zippées.

Détails du produit

  • Haut : 55 % polyester recyclé/45 % polyester. Pantalon : 100 % polyester.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir
  • Article : IU5336-010

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille 4 et mesure 107 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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