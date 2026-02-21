Ensemble deux pièces Club Fleece Nike pour bébé (12 - 24 mois)

Nike tracksuit
Carolina160410038
Nice tracksuit but Size runs really small. Would say this was 12-18 months rather than 24 months! My sons 18 months and its tight and short by ankle!
Tu cherches une tenue à la fois confortable et décontractée pour ton enfant ? Cet ensemble deux pièces tout doux et bien chaud en tissu Fleece est exactement ce qu'il te faut ! Le sweat à capuche est assez ample pour être porté par-dessus un t-shirt ou un débardeur. Le pantalon fuselé assorti présente une taille extensible pour un ajustement confortable qui durera toute la journée, pour jouer.
Nike
Tu cherches une tenue à la fois confortable et décontractée pour ton enfant ? Cet ensemble deux pièces tout doux et bien chaud en tissu Fleece est exactement ce qu'il te faut ! Le sweat à capuche est assez ample pour être porté par-dessus un t-shirt ou un débardeur. Le pantalon fuselé assorti présente une taille extensible pour un ajustement confortable qui durera toute la journée, pour jouer.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4 étoiles
Nike tracksuit
Carolina160410038
Nice tracksuit but Size runs really small. Would say this was 12-18 months rather than 24 months! My sons 18 months and its tight and short by ankle!
Linda
blamcab965345989
Mooie goede kwaliteit, ik ben zo blij 🙂
Nike