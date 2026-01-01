Doudoune Air Jordan pour homme

Matériaux recyclés
Air Jordan
Doudoune pour homme
Quand les températures chutent, c'est le moment de sortir la doudoune. Celle-ci présente un imprimé intégral inspiré d'une affiche emblématique de MJ et est garnie d'un duvet isolant pour te garder bien au chaud. Cocooning assuré.
- Couleur affichée : Sail
- Article : HV0629-133
Air Jordan
Quand les températures chutent, c'est le moment de sortir la doudoune. Celle-ci présente un imprimé intégral inspiré d'une affiche emblématique de MJ et est garnie d'un duvet isolant pour te garder bien au chaud. Cocooning assuré.
Avantages
- Avec son isolation en duvet qui te réchauffe sans t'alourdir, cette veste légère retient la chaleur.
- Cordon élastique au niveau de l'ourlet pour protéger des intempéries.
Détails du produit
- Importé
- Corps/doublure/garnissage de l'empiècement : 100 % polyester. Garnissage : duvet de canard gris (75 % minimum) / (version APA : 75 % duvet de canard gris / 25 % plumes).
- Lavable en machine
- Couleur affichée : Sail
- Article : HV0629-133
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 183 cm
- Coupe ample : décontractée et large
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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